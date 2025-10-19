فريد الأطرش، رحلة ملك العود من الفقر المدقع إلى أضواء الشهرة والأوسمة والنياشين

فريد الأطرش، ملك العود وأمير النغم الشرقى الأصيل، فى الأصل أميرا واضطر إلى ترك لبنان وأسرته وحضر إلى مصر، احترف العزف والغناء، وأصبح من أشهر المطربين منافسا لعبد الحليم حافظ، عرف بالحزن والخجل فى الأداء والمعاملة، من أشهر أغانيه “ سنة وسنتين وأنت ياقلبى تقول أنا فيه”، رحل عام 1974.



ولد فريد الأطرش بلدة السويدا عاصمة الدروز فى مثل هذا اليوم عام 1916، وكان والده يعمل ضابطا بالجيش، والتحق بمدرسة سان جوزيف ببيروت، ولما جاءت الثورة ضد الفرنسيين هرب من بطش الفرنسيين مع أسرته، والدته علياء المنذر وشقيقه فؤاد وشقيقته آمال التي أصبحت فيما بعد أسمهان، إلى مصر عام 1924، والتحق بمعهد الموسيقى وتتلمذ على يد الموسيقار رياض السنباطى فى العزف على العود.

فريد الأطرش ملك النغم



بدأ فريد الأطرش حياته مندوبا للإعلانات لمحلات الأقمشة، يقول عن بداياته فى مذكراته بمجلة الكواكب عام 1942:" كنا فقراء معدمين، فألحقتنى أمي بمدرسة الفرير المجانية بالخرنفش، وعشت فيها مع أقرانى أعانى الفقر، وحين اكتشفت أن لى صوتا جميلا فكرت أن أكسب قوتي من عرق جبينى خاصة وأنى تعلمت العزف على العود من أمى منذ صغرى، انضممت إلى فرقة الأناشيد بالمدرسة وكنت أغنى التراتيل، ومنها إلى أغانى عبد الوهاب التى حفظتها، وفكرت بعدها أن أعمل ملحنا ومطربا في الصالات وعرضت نفسى على ماري منصور وعملت بصالتها مقابل ثمانية جنيهات في الشهر، ثم اشتغلت عوادا في تخت إبراهيم حمودة مقابل أربعين قرشا في الليلة.

اعتماد مطرب فى الإذاعة بأربعة جنيهات

عندما أعلن الموسيقار مدحت عاصم البحث عن أصوات جديدة للإذاعة، كان قد سمع فريد في صالة بديعة، فاستدعاه للعزف بالإذاعة لكنه استطاع إقناع عاصم بقدرته على الغناء حتى اعتمد مطربا مقابل أربعة جنيهات. وكانت أول أغانيه وليست من تلحينه بحب من غير أمل، يا ريتنى طير لك من حواليك، تلحين الملحن يحيى اللبابيك، وأغنية كلمت حبك تلحين مدحت عاصم، غناها اعترافا بجميل مدحت عاصم عليه.

لحن فريد الأطرش أكثر من 300 أغنية وست قصائد غناها بالفصحى منها: “أضنيتني بالهجر، وعش أنت، ولا وعينيك، عدت يا يوم مولدي، وردة من دمنا، لست وحدك”. إضافة إلى ثماني أوبريتات منها الربيع بل وأشهرها، وبساط الريح، كما قدم بصوته أكثر من 30 أغنية غناء فرديًّا.

انتصار الشباب أول افلام فريد الأطرش وأسمهان

اتجه فريد الأطرش إلى السينما فى الأربعينيات، وكانت أول أفلامه انتصار الشباب مع أخته أسمهان، إنتاج شركة أفلام النيل عام 1940، ليقوم ببطولة أول أفلامه "انتصار الشباب" مع شقيقته أسمهان من إخراج أحمد بدرخان، وتقاضى ثلاثة آلاف جنيه مناصفة مع أسمهان، ليقدم بعده فيلم "أحلام الشباب"، ثم توقف حزنًا على وفاة شقيقته.

ثنائى فنى مع سامية جمال

وعاد فريد الأطرش في الخمسينيات ليصبح نجمًا سينمائيًّا لمجموعة من الأفلام، فقدمه بدرخان في فيلم “شهر العسل” مع مديحة يسري، ثم فيلم "ما أقدرش" مع تحية كاريوكا، و"آخر كدبة" و"تعالى سلم" مع سامية جمال، ليكون معها ثنائيا فنيا شهيرا، و"عايزة أتجوز" مع نور الهدى، "حكاية العمر كله" مع فاتن حمامة و"لحن حبي" مع صباح، و"عهد الهوى" مع مريم فخر الدين، و"ازاي أنساك" مع كريمة، و"زمان يا حب" مع زبيدة ثروت، و"نغم في حياتي" مع مرفت أمين الذي كان آخر أفلامه، وعرض بعد رحيل بطل الفيلم فريد الأطرش بشهور قليلة.

وسام الجمهورية ووسام الخلود

كرم الرئيس عبد الناصر الفنان فريد الأطرش بمنحه وسام الجمهورية، كما حصل على وسام الخلود من فرنسا، وهو الفنان العربي الوحيد الذى حصل عليه، وسبق أن حصل عليه الموسيقار بيتهوفن، ثم اختير أحسن عازف عود في تركيا، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأوسمة والنياشين ليصبح ملكًا للعود.

