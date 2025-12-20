السبت 20 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر

الطقس غدا، فيتو
الطقس غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر وليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى  على المدن الجديدة بالقاهرة من 8:9 درجة مئوية وعلى شمال الصعيد وسيناء من 5:6 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

شبورة كثيفة ورياح نشطة، حالة الطقس غدا الخميس


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهاراعلى شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد  الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

