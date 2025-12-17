الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شبورة كثيفة ورياح نشطة، حالة الطقس غدا الخميس

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط
ads

حذرت هيئة الارصاد الجوية من  الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتبدأ فى الثالثة فجرا، وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا.

 

السيول تعود مجددا لسيناء... تحذيرات من الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بالبحرين واضطراب الملاحة بخليجى السويس والعقبة.. ورياح تزيد من برودة الطقس

الطقس الآن، أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

 

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 10
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس الطقس غدا الطقس غدا الخميس حالة الطقس حالة الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من تدفق السحب الممطرة على هذه السواحل

تحذير من تشكل سيول، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

السيول تعود مجددا لسيناء... تحذيرات من الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بالبحرين واضطراب الملاحة بخليجى السويس والعقبة.. ورياح تزيد من برودة الطقس

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

سرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة، اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة اليوم

شبورة كثيفة وانخفاض ملحوظ في الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق السريعة والزراعية فجرا

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية على هذه السواحل

تصل لحد السيول، أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

"الوطنية للانتخابات" تحقق في صحة فيديو متداول بالغربية بشأن توجيه الناخبين

باريس سان جيرمان وفلامنجو يحتكمان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس الإنتركونتيننتال

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

بالآيات، معاني الرزق في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads