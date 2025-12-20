تحذير من درجات الحرارة الصغرى، شمال الصعيد يسجل 5 درجات مئوية، عودة سقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المدن

18 حجم الخط

يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم، استعدادًا لبدء فصل الشتاء رسميًّا غدًا الأحد، كما تعاود الأمطار سقوطها على بعض المدن.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر وليلا حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى اليوم لتسجل على المدن الجديدة بالقاهرة من 8 إلى 9 درجات مئوية وعلى شمال الصعيد وسيناء من 5 إلى 7 درجات مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.





أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة "السلوم، سيوة، مطروح" على فترات متقطعة.





درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

