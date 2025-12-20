السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 20 ديسمبر 2025

أسعار الكتكوت اليوم،
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت، الموافق 20 ديسمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 8 إلى 15 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 5 و5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 5 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 42 جنيها.
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 15 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 13 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 12 إلى 13 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 12 إلى 13 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم السبت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads