7 أمور يجب أن تعرفيها عن استخدام زبدة الشيا للشعر الجاف

استخدام زبدة الشيا للشعر الجاف، في ظل تزايد الاتجاه نحو العلاجات الطبيعية لمعالجة الجفاف، أصبحت زبدة الشيا خيارًا شائعًا بفضل خصائصها المرطبة والمجددة.





لكن قبل أن تبدأين بإدخالها ضمن روتينك للعناية بالشعر، من المهم أن تكوني على دراية بعدّة نقاط رئيسية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

إليكم أبرز هذه النقاط:



ما هي زبدة الشيا؟

زبدة الشيا هي دهن طبيعي يُستخرج من ثمار شجرة الشيا الأفريقية (Vitellaria paradoxa)، التي تنمو بصورة أساسية في غرب القارة الأفريقية. وتشتهر هذه المادة بكونها غنية بالفيتامينات والدهون الصحية، وقد استخدمت منذ قرون في العناية بالبشرة والشعر.

أمّا اليوم، فأصبحت زبدة الشيا في مستحضرات التجميل المختلفة مثل البلسم، والعلاجات التي تُترك على الشعر، وأقنعة الشعر المحضّرة منزليًا.



زبدة الشيا وفوائدها



سبعة أمور عليك معرفتها قبل الاستخدام

1. غنية بمغذيات مرطّبة

زبدة الشيا تحتوي على فيتامين A وE، بالإضافة إلى أحماض دهنية ومضادات أكسدة تعمل على إحكام الرطوبة داخل خصلات الشعر. هذه المكونات تساعد في تنعيم القشرة الخارجية للشعرة، والتقليل من الهيشان، وإضفاء البريق والليونة. عند تعرض الشعر للتجفيف أو المعالجات الحرارية أو العوامل البيئية الضاغطة، تعمل زبدة الشيا كحاجز يمنع فقدان الرطوبة.



2. الفرق بين الخام والمكرر

ليست كل زبدة الشيا متشابهة. فـ الزبدة الخام (غير المكرّرة) تحتفظ بخصائصها الطبيعية من فيتامينات وعوامل شفاء، وغالبًا ما تكون ذات لون مصفر ورائحة جوزية خفيفة. أما الزبدة المكرّرة فيتم إزالة اللون والرائحة منها غالبًا في عمليات صناعية، مما قد يفقدها جزءًا من العناصر الفعالة. لذا يُنصح باختيار النوع عالي الجودة وغير المكرَّر للحصول على أفضل النتائج.

3. القليل يُفضَّل على الكثير

زبدة الشيا كثيفة وغنيّة جدًا، فإن الإفراط في استخدامها قد يجعل الشعر يبدو دهنيًا أو مثقلًا — خصوصًا إذا كان الشعر خفيفًا أو ذا مسامية منخفضة. لذلك يُنصح بالبدء بكمية صغيرة (مثل حجم حبة البازلاء)، ثم تدفئتها بين كفي اليدين، وتطبيقها فقط على الأطراف أو المناطق الجافة. ويمكن أيضًا خلطها بزيوت خفيفة مثل زيت الأرجان أو الجوجوبا أو زيت بذور العنب لتسهيل التطبيق وتحسين الامتصاص.

4. الاستخدام الأفضل على الشعر المبلل

للحصول على أقصى فائدة، يُفضَّل تطبيق زبدة الشيا على شعر رطب بعد غسله مباشرةً، حتى تتمكن من احتجاز الرطوبة داخل الشعرة. هذا يساعد على منع فقدان الماء على مدى اليوم. كما يمكن استخدامها كمنتج تصفيف لتقليل الهيشان وحماية الشعر من الرطوبة المحيطة.

5. مناسبة للشعر الطبيعي والمجعد

الشعر المجعد أو المتماوج أو الخشن بطبعه يميل إلى الجفاف، ويرجع ذلك إلى صعوبة انتقال الزيوت الطبيعية إلى كامل الخيط. هنا يأتي دور زبدة الشيا كترطيب عميق يعزز من مرونة الشعر ويُبرز البنيات المتموجة أو المجعدة دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قاسية.

6. إمكانات الاستخدام المتعددة

يمكن استخدام زبدة الشيا بطرق متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات:

كمكوِّن في قناع ترميمي عميق عند إذابتها وخلطها مع زيوت أخرى

كبلسم يُترك على الشعر (leave-in) بعد خفقها لتكون أكثر خفة

قبل الغسيل (pre-poo) لتقليل تكسر الشعر

تدليك فروة الرأس لتهدئة الجفاف والقشرة

لكن يُنبه الدكتور سانجيف جولاتي إلى ضرورة شطفها جيدًا إذا استُخدمت في قناع عميق، لأن بقاياها قد تتراكم على فروة الرأس وتُحدث انسدادات أو تثقل الشعر.

فوائد زبدة الشيا

7. مدة الصلاحية وطريقة التخزين

زبدة الشيا تتمتع بعمر افتراضي طويل نسبيًا، يصل إلى عامين إذا تم تخزينها بشكل سليم. يُفضّل أن تُحتفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. وإذا لاحظت رائحة حامضة أو طعمًا غير مألوف، فهذا مؤشر على أن الزبدة قد فُسدت ويجب التخلص منها.



كما يُنصَح باختيار منتجات تحتوي على مكوّنات قليلة وبدون إضافات كثيرة لتفادي حدوث تهيج أو تقليل من الفوائد الطبيعية للزبدة.

زبدة الشيا ليست موضة عابرة، بل علاج تقليدي فعَّال للشعر الجاف استُخدم لقرون.

سواء كنتي تتعاملين مع جفاف ناجم عن تغيرات موسمية، أو التعرض للحرارة من أدوات التصفيف، أو حتى طبيعة شعرك نفسها، تظل زبدة الشيا خيارًا طبيعيًا بسيطًا لإعادة الحيوية واللمعان.

لكن، كما هو الحال مع أي مادة طبيعية، يكمن النجاح في الاستخدام الصحيح: النوع المناسب، الجرعة المناسبة، وتوقيتها في روتين العناية بالشعر.



