صحة ومرأة

أكلات تساعد في إطالة الشعر وزيادة كثافته

الشعر الطويل
الشعر الصحي والكثيف حلم للكثيرين، ولا يتحقق ذلك فقط باستخدام الزيوت أو الوصفات الخارجية، بل يعتمد بشكل أساسي على التغذية السليمة.

فبصيلات الشعر تحتاج إلى فيتامينات ومعادن وبروتينات حتى تنمو بقوة وتقل مشكلة التساقط والتقصف. 

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن شرب الماء الوفير يوميا مهم لصحة الشعر والأهم من ذلك الإقلال من الوجبات السريعة والمقليات، وهناك أكلات تساعد في إطالة الشعر وزيادة كثافته، منها:-

أولا الأطعمة الغنية بالبروتين

  • والشعر يتكون أساسا من بروتين الكيراتين، لذا فإن نقص البروتين يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.
  • أهم المصادر البيض، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والدجاج، والأسماك، والبقوليات مثل العدس والفول والحمص.
  • تحفز نمو الشعر، وتزيد من كثافته، وتقلل التقصف والتكسر.

ثانيا الخضروات الورقية الداكنة

  • تحتوي على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك وفيتامين A وC.
  • مثل السبانخ، والجرجير، والخس، والبروكلي.
  • تعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتحسين تدفق الدم لفروة الرأس، ومنع تساقط الشعر الناتج عن فقر الدم.

ثالثا الفواكه الغنية بفيتامين C

  • فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يعزز قوة الشعر.
  • أهم الفواكه البرتقال، والليمون، والفراولة، والكيوي، والجوافة
  • تعمل على تحفيز نمو الشعر، وحماية الشعر من التلف، وزيادة لمعان الشعر
أكلات تساعد فى إطالة الشعر 
رابعا المكسرات والبذور

  • مصدر ممتاز للأوميجا 3 وفيتامين E والزنك.
  • مثل اللوز، والجوز، وبذور الكتان، وبذور الشيا، وبذور السمسم
  • تعمل على تقوية جذور الشعر، وزيادة كثافة الشعر، وترطيب فروة الرأس

خامسا الأسماك الدهنية

  • غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والبروتين.
  • مثل السلمون، والتونة، والسردين
  • تعمل على تعزيز نمو الشعر، وتقليل الجفاف والتقصف، وتحسين صحة فروة الرأس

سادسا الحبوب الكاملة

  • تحتوي على الحديد والزنك وفيتامينات B المهمة لنمو الشعر.
  • مثل الشوفان، والقمح الكامل، والأرز البني
  • تعمل على تقوية الشعر من الجذور، وزيادة كثافته، وتقليل تساقط الشعر

سابعا، منتجات الألبان

  • مصدر غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين B12.
  • مثل اللبن الزبادي، والحليب، والجبن
  • تعمل على تغذية بصيلات الشعر، وتحفيز النمو، وتقوية الشعر الضعيف.
أطعمة تمنع تقصف الشعر، وتقويه من الجذور

وصفات طبيعية، لتقوية جذور الشعر الضعيفة في أسرع وقت

