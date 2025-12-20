بمناسبة يومها العالمي، صالون حجازي يحتفي بـ "لغة الضاد" ببيت الشعر العربي

18 حجم الخط

ينظم بيت الشعر العربي التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء غد الأحد، بصالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، احتفاءً بـ اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بمقر بيت الشعر (مركز إبداع الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر.

ويشارك في الصالون الناقد والأكاديمي معجب الزهراني، المدير السابق لمعهد العالم العربي بباريس، إلى جانب نخبة من الشعراء العرب والمصريين هم: محمد آدم، عبد القادر الحصني، عبد الحميد محمود، أحمد السلامي، علا الله الطاهر، بينما يتولى إدارة الصالون الشاعر محمود بلال.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور الثقافي الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها بوصفها وعاءً للهوية ومجالًا للإبداع والتفكير النقدي، من خلال تنظيم الصالونات الأدبية والملتقيات الفكرية التي تجمع رموز الثقافة العربية وتفتح آفاق الحوار حول قضايا اللغة والشعر والفكر.

الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

وفي هذا السياق، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يتجاوز الطابع الاحتفالي إلى تعميق الوعي بقيمة اللغة ودورها الحضاري، مشيرًا إلى أن صالون أحمد عبد المعطي حجازي يمثل مساحة حقيقية للتفاعل الفكري بين الأجيال المختلفة من المبدعين والنقاد.

وقال: “يحرص بيت الشعر العربي، بدعم مستمر من صندوق التنمية الثقافية، على تقديم فعاليات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية بوصفها لغة إبداع حيّة وقادرة على التجدد، واستضافة قامات شعرية وفكرية كبرى بما يثري المشهد الثقافي العربي”.

وأضاف محجوب أن بيت الشعر مستمر في أداء رسالته الثقافية الهادفة إلى دعم الشعراء والنقاد، وخلق مناخ معرفي جاد يعزز من حضور الشعر العربي وقيمته الجمالية والفكرية، في ضوء رؤية وزارة الثقافة الهادفة إلى صون التراث اللغوي ودعم الإبداع المعاصر.

صالون أحمد عبد المعطي حجازي

ويُعد صالون أحمد عبد المعطي حجازي أحد المنصات الثقافية البارزة التي ينظمها بيت الشعر العربي بشكل دوري، تأكيدًا على الدور الحيوي للشعر في التعبير عن قضايا اللغة والإنسان والهوية في السياق الثقافي العربي.

