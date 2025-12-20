سحب قطع أراضي لإثبات عدم الجدية بمدينة 6 أكتوبر

18 حجم الخط

كشف المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة ٦أكتوبر، عن تنفيذ قرارات سحب لبعض قطع الأراضي (عدم إثبات جدية) وهي قطعة رقم ٨٢٢ الحى الأول المجاورة الرابعة وقطعة رقم ١١٦٧ الحى الثانى المجاورة السادسة.

وأضاف محمد عبد الله أن حملات الإزالة الفورية لمخالفى البناء مستمرة وأسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ مجاورة ١٣ بلوك ١٤ غرب سوميد، وإزالة فورية بالقطعة رقم ١ مجاورة ١٠ بلوك ١٥ غرب سوميد لتحويل البدروم إلى سكنى، إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٦ جنوب الأحياء، إزالة فورية لروف فوق الروف بالقطعة رقم ١١٦٤ الحى الأول المجاورة السادسة، إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطع أرقام ١٤٠٧، ٤٥٤، ٣٧٩، ١٧٣٤ بمنطقة ٢٠٠٠ قطعة وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح ( شدة خشبية) بالعمارة رقم ٢١، ٢٢ هاى تاون العمرانية الأولى، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة مخالفات تغير نشاط الحى 12مج 4.

وفى سياق متصل تواصلت حملات الاشغالات الصباحية والمسائية وأسفرت عن استمرار حملات الاشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام (المحور المركزى - محور الكفراوى - المحور الخدمى- جمال عبد الناصر- محور ٢٦ يوليو)، واستمرار الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بمنطقة الحصرى ومحيطها وحملة إشغالات بالحى السابع والثامن وحملة إشغالات بالحى الخامس العقد الثاني وجنوب الأحياء وحملة إشغالات بالحزام الأخضر.

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملات بقياده السادة نواب رئيس الجهاز المهندس حسام حسني، المهندس راضى خليل، المهندس محمد المنشاوى، والأستاذ مختار عبد الحميد المشرف على القطاع ٤،٢،١ ورئيس لجنة السحب، الدكتور مصطفى عرندة المشرف العام على القطاع الثالث، المهندس محمد الجنزورى المشرف على الإزالات والإشغالات والاستاذ أحمد عادل مسئول الإشغالات، وبالتنسيق مع القطاع الشرطى كلا فيما يخصه، وبحضور الأمن الإارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن، الأستاذ حازم محمد مدير أمن الجهاز، ورجال الأحياء والأمن والنظافة.

من جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.