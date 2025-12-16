عرض جثة مسن توفي داخل ساونا بأكتوبر على الطب الشرعي

18 حجم الخط

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في مصرع مسن فقد حياته داخل غرفة ساونا، بإحدى المنشآت في مدينة 6 أكتوبر.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لاختناق، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث، وعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

تفاصيل مصرع مسن داخل غرفة ساونا بمدينة أكتوبر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن مسن تعرض لاختناق داخل غرفة ساونا بإحدى المنشآت، مما أسفر عن مصرعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط، واستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم في الحادث.

