الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل قرارات الإدارية بشأن الطعون على نتائج الـ19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى بانتخابات النواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 27 طعنا وإحالة 4 طعون لمحكمة النقض وبطلان عريضة الطعن وترك خصومة لآخر من إجمالي  الطعون على نتائج الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

 

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، 33 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، 33 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي اعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى.

 

وأعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة فى دائرة اطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

 

واتتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من استقبال الطعون، وبدات نظرها والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات 10 ايام مدة نظرها والفصل فيها.

 

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا في الجولة الاولى بمحافظات المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب أحكام المحكمة الإدارية العليا أعضاء المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تختتم المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول عن الذكاء الاصطناعي

انتخابات مجلس النواب، الإدارية العليا ترفض 27 طعنا وتحيل 4 طعون لمحكمة النقض

تأجيل دعوى تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج لـ 4 يناير

صون الحقوق والحريات، مجلس الدولة يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب، تعادل سلبي بين الأردن والسعودية في الشوط الأول

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads