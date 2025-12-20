قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

18 حجم الخط

مرتديًا جلبابه الصعيدي، يضع الطاقية فوق رأسه ويلف الشال الصوفي على كتفه، بعينين تفيض بالدموع شوقًا وحبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف الشيخ عاطف الهوى واحدًا من أبرز رموز الإنشاد الديني في صعيد مصر، عشق المديح منذ طفولته، ونشأ على أيدي أجيال عريقة من مشايخ الإنشاد والتراث الديني الصعيدي، حتى ذاع صيته في محافظات الصعيد المجاورة، ليلقب بـ«قمر المداحين».

«فيتو» التقت الشيخ عاطف الهوى داخل قريته «هو» التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، ليكشف لنا ملامح رحلته مع الإنشاد الديني وبداياته الأولى في عشق المديح النبوي.

قصة قمر المداحين في قنا

يقول الشيخ عاطف الهوى إنه تعلم فن الإنشاد في ساحات الكرام، وتحديدًا في ساحة الشيخ الأمير ضرار الأزور، حيث تشكلت ملامح صوته وروحه، وكانت أول تجربة له في المديح بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي عام 1982، حين طلب منه أحد المحبين إحياء حفل إنشادي في مولد النبي، ويؤكد أن تلك الليلة كانت نقطة التحول، إذ نال إنشاده استحسان الجميع لما حمله من صدق وروحانية وحب صادق لرسول الله.

ويضيف في تصريحاته لـ«فيتو» أن أول ما أنشده كان أبياتًا خالدة للإمام الشافعي في حب آل بيت رسول الله، ومنها: «أرى حب آل البيت عندي فريضة»، و«يا بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله».

قصائد في حب الرسول

ويشير الشيخ عاطف الهوى إلى أنه أنشد العديد من القصائد لكبار شعراء المديح، من بينهم الحاج أحمد أبو الحسن، مؤلف العديد من الكتب الدينية، إلى جانب قصائد عمر بن الفارض و«قاموس المديح»، مؤكدًا أن هذا التراث الزاخر يمثل كنزًا حقيقيًا لكل منشد عاشق لمدح النبي.

وأوضح أن الإنشاد الديني يحتاج إلى مجهود كبير، وأن لكل مداح شخصيته وأسلوبه الخاص، فلا يمكن أن يتشابه اثنان، فلكل شيخ طريقته ونفحته الروحية التي تميزه عن غيره.

«ابن الوز عوام».. الابن يسير على الدرب

وأكد الشيخ أن نجله «أحمد» هو الوحيد من بين أبنائه الذي ورث عنه الصوت وحب المديح، مشيرًا إلى أنه ألحقه بالمعهد الأزهري ليجيد القراءة ويحفظ القرآن الكريم، لكنه لا يزال بحاجة إلى تدريب عميق وصقل موهبته.

وأضاف أن الطريق يحتاج إلى الجدية والإرادة وتحديد الهدف، حتى يتمكن الإنسان من الوصول إلى حلمه، وكشف عن امتلاكه مكتبة خاصة أنشأها عام 1991، تضم أمهات كتب الفقه والسنة وغيرها من المراجع الدينية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن قراءة الكتب هي المتعة الحقيقية التي تنمي المواهب وتصنع الوعي، منتقدًا الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، قائلًا بابتسامة ساخرة: «بقينا في زمن الشيخ جوجل»، حيث ينتظر الكثيرون المعلومة من الإنترنت بدلًا من البحث والقراءة، داعيًا إلى العودة للكتاب باعتباره المصدر الأصيل للثقافة والمعرفة.

