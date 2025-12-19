المشاط والعربي يكرمان رواد معهد التخطيط القومي ورؤساءه السابقين 

18 حجم الخط

كرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، رواد معهد التخطيط القومي ورؤساءه السابقين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم الثرية في مسيرة المعهد، وذلك خلال فعاليات الاحتفالية التي عُقدت اليوم بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي.

وشهدت الاحتفالية تكريم اسم الراحل الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، مؤسس معهد التخطيط القومي وأول مدير له ووزير التخطيط والتنمية الإدارية الأسبق، وتسلم درع التكريم حفيدته ريم عبد العزيز.

كما تم تكريم اسم الراحل الدكتور محمد محمود الإمام، وزير التخطيط ورئيس المعهد الأسبق ومن مؤسسي معهد التخطيط القومي، وتسلم الدرع نجله المهندس سامي محمود الإمام، وإسم الراحل الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، وزير التخطيط ورئيس المعهد الأسبق ومن مؤسسي معهد التخطيط القومي، وتسلم الدرع الدكتور أشرف العربي، نيابة عن أسرة الراحل.

كما تم تكريم اسم الراحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير التخطيط الأسبق ورئيس المعهد الأسبق، وتسلم الدرع ابنته سوزان الجنزوري، وكذلك تكريم الراحل الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق وتسلم الدرع حرمه الدكتورة هدى صبحي.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور أحمد محروس الدرش، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، وتسلم الدرع نيابة عنها الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد. كما تم تكريم الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وتسلم الدرع نيابة عنها الدكتور أشرف العربي.

في سياق متصل، تم تكريم رؤساء معهد التخطيط القومي السابقين، الدكتور محمود عبد الحي صلاح، الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، والدكتورة فادية محمد عبد السلام، الأستاذة بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، والدكتورة عزة عمر الفندري، الأستاذة بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، والدكتور عبد الحميد القصاص، بمركز الأساليب التخطيطية، والدكتور علاء الدين محمود زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.

كما تم تكريم أقدم الأستاذة التحاقًا بأسرة معهد التخطيط القومي عام 1962، وهم الدكتور إبراهيم حسن العيسوي، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتورة إجلال راتب العقيلي، الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، واسم الراحل محمد فهمي عبد العال، أمين عام معهد التخطيط القومي الأسبق، واسم الراحل حمدي ريحان، أمين عام معهد التخطيط القومي الأسبق.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الإسهامات التي قام بها قامات وخبراء التخطيط الذين كان لهم دور محوري في بناء هذه المسيرة، موضحة أن ما قدموه من عطاء علمي ومهني أسّس لقيم راسخة من الإخلاص والتجرد الوطني والانفتاح على مدارس وخبرات التنمية المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن مسيرة العطاء تتواصل اليوم من خلال خبراء وباحثي وأساتذة المعهد ومجالس إداراته المتعاقبة، الذين يمثلون رأس المال الفكري الحقيقي، مشيرةً إلى أن المعهد واكب منذ نشأته في مطلع ستينيات القرن الماضي تطور فكر وأدوات التخطيط الوطني، وأسهم بدور فاعل في إثراء العمل التخطيطي في مصر والدول العربية والأفريقية.

