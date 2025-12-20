السبت 20 ديسمبر 2025
التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود

فريق الزمالك
 يخوض فريق الزمالك مساء اليوم السبت مواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: هشام فؤاد وإيشو والونش وبارون أوشينج

خط الوسط: محمود جهاد وسيف جعفر وأحمد شريف وادم كايد وخوان بيزيرا

خط الهجوم: عمرو ناصر

دوافع قوية للفارس الأبيض

يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة بعد البداية المتذبذبة في البطولة، حيث يسعى الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء واستعادة نغمة الانتصارات، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية التي تطالب بظهور قوي للفريق في جميع البطولات. ويأمل الزمالك في استغلال امتلاكه عناصر خبرة وشباب قادرين على حسم المواجهة مبكرًا وفرض السيطرة على مجريات اللقاء.

حرس الحدود يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يخوض حرس الحدود اللقاء بطموحات لا تقل أهمية، حيث يسعى الفريق العسكري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الكرة المصرية، مستندًا إلى التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي تمثل سلاحًا مهمًا للفريق في مثل هذه المباريات.

تقارب المستويات

تمثل نقاط المباراة أهمية مضاعفة في ظل تقارب المستويات داخل المجموعة الثالثة، ما يجعل الفوز خطوة حاسمة نحو الاقتراب من التأهل للأدوار الإقصائية. 

ويدرك الزمالك أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته، بينما يمنح الفوز حرس الحدود دفعة قوية في صراع المنافسة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على المقاولون العرب، ومن المقرر أن تُذاع عبر شبكة قنوات أون سبورت، وسط متابعة جماهيرية كبيرة انتظارًا لما ستسفر عنه المواجهة.

