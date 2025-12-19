أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويحقق أول فوز في تاريخه بكأس عاصمة مصر.. إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك.. حقيقة اقتراب كيروش من خلافة علاء نبيل
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك
تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف قيد جديد على النادي، وذلك عقب تسجيل القضية الثامنة ضده على مستوى النزاعات الدولية.
أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها مساء غدٍ السبت على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.
الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويحقق أول فوز في تاريخه بكأس عاصمة مصر
حقق النادي الأهلي فوزا هاما أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بيهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.
اتحاد الكرة يكشف حقيقة اقتراب كارلوس كيروش من خلافة علاء نبيل
اتحاد الكرة، كشف الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب مدير فني للاتحاد.
كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة البطولات القارية
اتحاد الكرة، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يفيد بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.
اتحاد الكرة يعلن اعتماد فيفا للقائمة الدولية الجديدة للحكام في مصر
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد باعتماد قوائم الحكام الدوليين لعام 2026، بعد موافقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على الأسماء المرشحة.
إكرامي الشحات باكيًا: رمضان صبحي حالته النفسية تحت الصفر
أعرب إكرامي الشحات نجم مصر والأهلي الأسبق عن حزنه الشديد لما وصل إليه رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي المحتجز حاليا على ذمة إحدى القضايا.
رسميا، اتحاد الكرة يعلن عدم تجديد التعاقد مع علاء نبيل
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وفي إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.
ثلاثي الزمالك يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة
قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم يخوضان تدريبات علاجية منفردة في الفترة الحالية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
كاف يرصد جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2025
أمم افريقيا، 48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق الحدث الكروي الأهم والأقوى داخل القارة السمراء، الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، ليس فقط داخل إفريقيا ولكن في كل أرجاء الكرة الأرضية، والمتمثل في بطولة أمم إفريقيا للكبار، والتي تحتضنها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثامن عشر من يناير المقبل.
