أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويحقق أول فوز في تاريخه بكأس عاصمة مصر.. إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك.. حقيقة اقتراب كيروش من خلافة علاء نبيل

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف قيد جديد على النادي، وذلك عقب تسجيل القضية الثامنة ضده على مستوى النزاعات الدولية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها مساء غدٍ السبت على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بيهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

اتحاد الكرة، كشف الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب مدير فني للاتحاد.

اتحاد الكرة، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يفيد بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد باعتماد قوائم الحكام الدوليين لعام 2026، بعد موافقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على الأسماء المرشحة.

أعرب إكرامي الشحات نجم مصر والأهلي الأسبق عن حزنه الشديد لما وصل إليه رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي المحتجز حاليا على ذمة إحدى القضايا.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وفي إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم يخوضان تدريبات علاجية منفردة في الفترة الحالية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

أمم افريقيا، 48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق الحدث الكروي الأهم والأقوى داخل القارة السمراء، الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، ليس فقط داخل إفريقيا ولكن في كل أرجاء الكرة الأرضية، والمتمثل في بطولة أمم إفريقيا للكبار، والتي تحتضنها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.