السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك
18 حجم الخط

يخوض فريق الزمالك مساء اليوم السبت مواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين، مع اشتداد المنافسة في المجموعة الثالثة ورغبة كل طرف في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

دوافع قوية للفارس الأبيض

يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة بعد البداية المتذبذبة في البطولة، حيث يسعى الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء واستعادة نغمة الانتصارات، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية التي تطالب بظهور قوي للفريق في جميع البطولات. ويأمل الزمالك في استغلال امتلاكه عناصر خبرة وشباب قادرين على حسم المواجهة مبكرًا وفرض السيطرة على مجريات اللقاء.

حرس الحدود يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يخوض حرس الحدود اللقاء بطموحات لا تقل أهمية، حيث يسعى الفريق العسكري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الكرة المصرية، مستندًا إلى التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي تمثل سلاحًا مهمًا للفريق في مثل هذه المباريات.

تقارب المستويات

تمثل نقاط المباراة أهمية مضاعفة في ظل تقارب المستويات داخل المجموعة الثالثة، ما يجعل الفوز خطوة حاسمة نحو الاقتراب من التأهل للأدوار الإقصائية. 

ويدرك الزمالك أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته، بينما يمنح الفوز حرس الحدود دفعة قوية في صراع المنافسة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على المقاولون العرب، ومن المقرر أن تُذاع عبر شبكة قنوات أون سبورت، وسط متابعة جماهيرية كبيرة انتظارًا لما ستسفر عنه المواجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاد المقاولون العرب الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر لمقاولون العرب منافسات الجولة الثانية فريق الزمالك

الأكثر قراءة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads