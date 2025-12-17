الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

إقبال من ناخبي فايد بالإسماعيلية على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة (بث مباشر)

جانب من عملية التصويت، فيتو
 أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرًا لمتابعة عملية التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية.  

لجنة مدرسة المركز الثقافى بفايد 

 وشهدت لجنة مدرسة المركز الثقافي بمركز ومدينة فايد التابعة للدائرة الثالثة في محافظة الإسماعيلية، إقبالا من الناخبين على عمليات التصويت. 

وتابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات المخصصة لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت اليوم الأربعاء ١٧ ديسمبر، وتستمر حتى غدٍ الخميس ١٨ ديسمبر، والمنعقدة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.  

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة،  ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، أعضاء غرفة عمليات انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية.  

متابعة انتظام العملية الانتخابية 

وتابع نائب المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن انتظام العملية الانتخابية بكافة اللجان الانتخابية، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، وبسرعة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالحياد التام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.  

كما تابع نائب محافظ الإسماعيلية التواجد الطبي ورفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، حيث تم زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى ٨٠ سيارة، موزعة على محيط اللجان والمراكز الانتخابية، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتغطية كثافة توافد الناخبين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي خلال سير العملية الانتخابية.

عدد مقار اللجان الانتخابية بالإسماعيلية 

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية قامت بتجهيز ١٦٨ مركزا انتخابيا بإجمالي ١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهدا أزهريا، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد. 

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.  

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولى لاستقبال (٤٦١٢٦٦) ناخبا من خلال (٦٦) مركزا انتخابيا.

كما تستقبل الدائرة الثانية ١٧٣٣٢٩ ناخبا من خلال ٢٤ مركزا انتخابيا، وتستقبل الدائرة الثالثة ٣٧٥٠٦٥ ناخبا من خلال ٧٨ مركزا انتخابيا.

