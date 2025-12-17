ختام فعاليات برنامج مكافحة الفساد لموظفي الوحدات المحلية بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية ختام أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لـمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية؛ بهدف نشر قيم النزاهة والشفافية، والتوعية بـمخاطر الفساد وسبل منعه، كأحد الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

مشاركة 30 موظفا من جميع الوحدات المحلية

شهدت الدورة مشاركة ٣٠ موظفًا من جميع الوحدات المحلية التابعة للديوان العام محافظة الإسماعيلية واستمرت خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر الجاري، تحت إشراف المهندس أحمد محمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، وبتنسيق إدارة الموارد البشرية بالمحافظة برئاسة محمد سالم مدير إدارة الموارد البشرية.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على استمرار تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، بهدف تطوير مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم العملية، بما يضمن تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة العمل العام بالمحافظة.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود المحافظة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم المهنية.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول، وتعاونًا بين المؤسسات، وتكاملًا بين السلطات.

احتفالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في شرم الشيخ

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي – الدورة الخامسة والعشرون) في شرم الشيخ.

وأثنى الوزير على الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات ، وعلى هذا التنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد.

مصر حريصة على إرساء النهج التشاركي في التشريعات

وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت في ظل القيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرساء النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة، والشفافية، والمساءلة.

وأكد اضطلاع وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين، دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام، مشددًا على أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسَّدتها الدولة المصرية بوضوح من خلال عدد من المحاور أهمها: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

