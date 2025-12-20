18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول ضيفًا على توتنهام اليوم السبت على ملعب توتنهام، في قمة منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.

ويفتقد ليفربول خدمات النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم ضد توتنهام، حيث يتواجد حاليًا رفقة منتخب مصر في المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: كييزا، كورتيس جونز، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

ويدخل نادي ليفربول هذه المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 26، في حين أن توتنهام لديه 22 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.

وكان آرني سلوت، مدرب ليفربول، أكد أن نجم الفريق محمد صلاح تجاوز كل الجدل حول مستقبله مع النادي، مشددًا على أن التركيز الآن يجب أن يكون منصبًا بالكامل على مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال سلوت في تصريحاته قبيل مباراة توتنهام: “قلتُ الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الكلمات. تجاوزنا الأمر، وكان صلاح ضمن قائمة الفريق وشارك كأول بديل”.

وتابع: والآن هو مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، حيث تنتظره مباريات كبيرة له وللمنتخب، ولذلك من العدل له ولنا أن يكون تركيزه بالكامل هناك، من دون أي تشتيت بسبب حديثي عن مستقبله مع ليفربول هنا.

وأضاف مدرب ليفربول: هو هناك الآن، ومن الإنصاف لصلاح ولمنتخبه ولنا أن ينصبّ الحديث على مواجهة توتنهام.

بهذه التصريحات، وضع سلوت حدًا للشائعات التي أثارت جدلًا في الأيام الماضية، معبرًا عن ثقته في قدرة صلاح على التركيز وأداء دوره مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية قبل العودة لتحديات الدوري مع الريدز.

