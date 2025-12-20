فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم

18 حجم الخط

أفادت شركة كهرباء العبور الجديدة ببدء تنفيذ برنامج صيانة دورية لعدد من أكشاك توزيع الكهرباء، اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، على أن يستمر العمل حتى الانتهاء من الأعمال الفنية المطلوبة.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة ستترتب عليها انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في نطاق الحي الترفيهي بمدينة العبور الجديدة، وتشمل الأكشاك أرقام 5، 6، 7، 8، و2 ب، إضافة إلى عدد من البلوكات السكنية، وهي 25010، 25012، 25014، 25015، و25016، داعية السكان وأصحاب الأنشطة إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المؤقت.

وفي سياق متصل، قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمدينة، وذلك بمشاركة نوابه والمعاونين ومسؤولي الإدارات التنفيذية، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة.

وشملت الجولة تفقد نقطة شرطة الحي الرابع عشر، في إطار التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية، ودعم جهود تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

