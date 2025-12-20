السبت 20 ديسمبر 2025
رياضة

تعرف على معلق مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، عن إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية بـببطولة أمم إفريقيا إلى المعلق المصري علي محمد علي.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

علي محمد علي، فيتو
علي محمد علي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها إستاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبًا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

