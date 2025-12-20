السبت 20 ديسمبر 2025
ملفات إبستين تكشف الأمير أندرو بين أحضان 5 نساء وصورة لم تر من قبل

صور من ملفات جيفري
صور من ملفات جيفري إبستين، فيتو
كشفت مئات آلاف الوثائق المنشورة من ملفات جيفري إبستين يوم الجمعة عن صورة صادمة للأمير البريطاني السابق أندرو، يظهر فيها بين أحضان خمس نساء، باللونين الأبيض والأسود، بصحبة جيسلين ماكسويل التي تبتسم في الصورة وتنظر للأسفل نحو عضو العائلة المالكة المخلوع.

 

وتُظهر الصورة غير المؤرخة أندرو مرتديًا بذلة توكسيدو، فيما تم وضع علامات سوداء على وجوه النساء لإخفائها. وقد أثارت هذه الصورة جدلًا واسعًا حول سمعته، التي تأثرت سابقًا باتهامات بالاغتصاب من الناشطة في حقوق الإنسان فيرجينيا جيوفري، التي زعمت أنه اغتصبها في لندن حين كانت تبلغ 17 عامًا.

 

وفي مارس 2022، تم إعلان دفع أندرو تعويضًا ماليًّا لجيوفري، لم تُكشف كل تفاصيله، لكنه لم يعترف بالذنب، مع تأكيد اعترافه بأنها ضحية، وتطرقت مذكرات جيوفري "Nobody’s Girl" بعد وفاتها إلى ثلاث مناسبات فرض عليها فيها جيفري إبستين ممارسة الجنس مع أندرو، بما في ذلك أثناء كونها قاصرًا.

وتأتي هذه الفضيحة بعد أن جُرِّد أندرو من لقبه الملكي في نوفمبر الماضي بسبب علاقاته بإبستين، فيما تدرس مجموعة "ريبابليك" البريطانية إمكانية ملاحقته قانونيًّا بتهم الاعتداء الجنسي أو سوء السلوك أثناء توليه مناصب عامة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن جيفري إبستين، الممول الأمريكي المتورط في شبكة استغلال للأطفال، توفي في زنزانته عام 2019 في ظروف أثارت جدلًا واسعًا حول احتمالية التستر على معلومات حساسة تتعلق بشخصيات نافذة.

