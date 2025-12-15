الإثنين 15 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

استشاري ينصح بتناول قشر البرتقال لقيمته الغذائية العالية

قشر البرتقال
قشر البرتقال من قشور الفاكهة التى تحتوى على مواد وزيوت طيارة ومطهرة ويستخدم في أغراض طبية وتجميلية عديدة.

وفوائد قشر البرتقال، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد قشر البرتقال 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إنه من المفترض تناول البرتقال بقشره لقيمتها الغذائية العالية، ومن فوائد قشر البرتقال:-

  • قشر البرتقال يؤثر على مزاج وطاقة الجسم، وفي الأمعاء توازن دقيق بين البكتيريا المفيدة والضارة، والألياف في قشر البرتقال تعمل كطعام للبكتيريا النافعة، ما يساعد على تحسين الهضم، وزيادة الطاقة، وتحسين النشاط العام، وتأثير إيجابي على المزاج.
  • قشر البرتقال مفيد جدا للأطفال لأنه يحتوى على ألياف تساعدهم على هضم الطعام وتنظيم النوم، وتقليل العصبية المرتبطة بتقلب الطاقة، ويقلل الالتهابات بالجسم، وينقى البشرة.
  • أما للأمهات، فقشر البرتقال، يساعد على تهدئة الأعصاب، ويقلل القلق، ومضادات الأكسدة فيه تدعم الجلد ونضارته، ويساعد المزاج فى أن يتحسن.
فوائد قشر البرتقال 
نصائح لتناول قشر البرتقال بأمان 

وأضاف سلامة، أنه لتناول قشر البرتقال، يجب اتباع بعض النصائح:-

  • ابشرى القشر وضعيه على الزبادي أو الشوفان للأطفال.
  • اخلطيه مع العسل حتى تقل المرارة.
  • ضيفيه للأطعمة أو مع الأعشاب مثل النعناع في الشاي.
  • ابشريه واحتفظي به في الفريرز لاستخدامه فى اى وقت.
  • يجب غسله جيدا ونقع فى بيمكربونات الصوديوم لأنه قد يحتوى على ملوثات ومبيدات.
  • مرارة القشر نابعة من الطبقة البيضاء أسفله.
  • قشر البرتقال يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية المطهرة.
