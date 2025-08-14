ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

الخميس 14 أغسطس 2025
اقتصاد

ارتفعت أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة «الكسبرة» ارتفاعًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الخضراوات، إذ قفزت أسعار البقدونس والكزبرة والشبت نحو 20 جنيهًا في سوق الجملة.

وتستعرض «فيتو» أسعار الكزبرة والشبت والبقدونس وعدد من الخضروات الورقية الأخرى في سوق العبور للجملة، وفي المحال التجارية والسلاسل الغذائية، في السطور الأتية: 

سعر الخضروات الورقية في سوق العبور

البداية مع أسعار الخضروات الورقية في سوق العبور، وهي كالآتي: 

  • بلغ سعر شبت عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه مقابل 80 جنيهًا سعرها السابق.
  • بلغ سعر بقدونس عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه مقابل 80 جنيهًا سعرها السابق.
  • بلغ سعر جرجير عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه مقابل 80 جنيهًا سعرها السابق.
  • بلغ سعر كسبرة عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه مقابل 80 جنيهًا سعرها السابق.
سعر الخس في سوق العبور

  1. تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  2. تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  3. تراوح سعر خس أحمر من 2 إلى 4 جنيهات.
  4. تراوح سعر خس كابوتشي من 8 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر خس من 6 إلى 7 جنيهات.
أسعار الكرفس في سوق العبور

  • بلغ سعر سلق نحو 7.5 جنيه.
  • بلغ سعر كرات نحو 7.5 جنيه.
  • بلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

أسعار الفجل في سوق العبور

  1. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  2. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الشبت والبقدونس والكسبرة في السلاسل الغذائية

 وعن أسعار الشبت والبقدونس والكسبرة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فهي كالأتي:

  • بلغ سعر حزمة بقدونس وزن 50 جرامًا نحو 8 جنيهات.
  • بلغ سعر كراث وزن 100 جرام نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كزبرة معبأة وزن 75 جرام نحو 8 جنيهات.
  • بلغ سعر بقدونس معبأة وزن 75 جرام نحو 8 جنيهات.
  • بلغ سعر جرجير معبأة وزن 75 جرام نحو 8 جنيهات.

