فوائد الكزبرة، تخفض السكر بالدم وتعزز صحة القلب وتساعد على الاسترخاء

فوائد الكزبرة، الكزبرة من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تستخدم في الطهي لنكهتها المميزة ولها شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

وفوائد الكزبرة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية تناول الكزبرة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكزبرة هي واحدة من الأعشاب العطرية المشهورة التي تستخدم بشكل واسع في المطبخ العربي والعالمي، وهذه العشبة ليست مجرد مكون طهي بل تحتوي أيضا على العديد من الفوائد الصحية التي قد تكون غير معروفة للكثيرين، وتتنوع فوائد الكزبرة ما بين تحسين الهضم، دعم صحة القلب، تعزيز المناعة، وحتى تأثيراتها المهدئة في الجسم.

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فوائد الكزبرة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكزبرة:

تحتوي الكزبرة على مركبات تساعد في تعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يسهل عملية هضم الطعام.

تساعد الكزبرة في تقليل الانتفاخ والغازات المعوية، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية مثل عسر الهضم.

الكزبرة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين C، الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة.

تناول الكزبرة بانتظام يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والعدوى، كما يعزز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض المختلفة.

الكزبرة تحتوي أيضًا على مركبات مضادة للأكسدة، مما يساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، حيث تساعد المركبات النشطة في الكزبرة في تحسين وظيفة الأنسولين، مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثانى، بعض الأبحاث تشير إلى أن شرب شاي الكزبرة أو إضافة الكزبرة إلى النظام الغذائي قد يحسن مستويات السكر في الدم.

الكزبرة تحتوي على مواد مضادة للالتهابات، والتي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يساهم في الوقاية من الأمراض القلبية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكزبرة على مركبات تساعد في تقليل ضغط الدم، مما يساهم في تحسين الصحة القلبية بشكل عام.

الكزبرة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في علاج بعض مشاكل الجلد مثل حب الشباب والطفح الجلدي، يمكن تحضير ماسك للكزبرة أو استخدامها كزيت موضعي للتخفيف من الالتهابات الجلدية وتهدئة البشرة.

التخفيف من القلق والضغط النفسي، والكزبرة تحتوي على خصائص مهدئة، وقد تساعد في تقليل مستويات القلق والتوتر، وتعتبر الكزبرة من الأعشاب التي يمكن أن تحسن النوم وتقلل من الأرق، مما يساعد على الاسترخاء والراحة.