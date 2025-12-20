السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذري من تقديم القاتل الصامت لأبنائك حفاظا على صحتهم

الخبز الأبيض، فيتو
الخبز الأبيض، فيتو
18 حجم الخط

الخبز الأبيض من أنواع الخبز الشهيرة على مستوى العالم فهو الأكثر شعبية حيث يعشقها الصغار والكبار لمذاقه المميز الذى لا يقاوم.

والخبز الأبيض مصنوع من الدقيق الأبيض وله أنواع وأشكال عديدة ومنتشر بشكل واسع ولكن يحذر منه الأطباء بشدة لمخاطره على الصحة.

 

أضرار تناول الخبز الأبيض

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الخبز الأبيض هو القاتل الصامت الذي قدم على الموائد في جميع الوجبات وللأسف هو من أسوأ ما صنعه الإنسان على الأرض فهو مصنوع من الدقيق المكرر ورغم مذاقه المميز فإنه أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار الأمراض المزمنة المنتشرة في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار، ومن مخاطر الخبز الأبيض:

  • مسبب مباشر لاضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى تهيج جدار المعدة، ويمهد للإصابة بالجرثومة الحلزونية التي تسبب التهابات مزمنة وقد تؤدي إلى تقرحات.
  • يرفع من خطر الإصابة بالسكري لأنه يتحول بسرعة إلى سكريات في الدم، مما يرهق البنكرياس ويزيد احتمالية الإصابة بمقاومة الإنسولين حتى عند الأطفال.
مخاطر الخبز الأبيض 
مخاطر الخبز الأبيض 
  • يزيد الوزن بطريقة صامتة، لأنه لا يحتوي على ألياف مشبعة، فيفتح الشهية ويجعلنا نتناول أكثر مما نحتاج، والنتيجة تكون ظهور الكرش وزيادة الدهون حول الأعضاء.
  • محفز لأمراض المناعة الذاتية، مثل الروماتويد، وداء كرون، والسيلياك، حيث يزيد من الالتهابات داخل الجسم.
  • يؤثر على التركيز والحالة النفسية، ولوحظ أن الأطفال الذين يستهلكونه بكثرة يعانون من تشتت الانتباه، والعصبية، وانخفاض القدرة على التركيز.
  • عدو صامت للكبد والبنكرياس والغدة الدرقية، لأنه يزيد من الالتهابات الداخلية ويؤثر على التوازن الهرموني في الجسم.

 

فوائد الامتناع عن الخبز الأبيض 

وأضافت مرام، أنه يجب الامتناع عن تناول الخبز الأبيض واستبداله بخبز الشعير والتوست البني الغني بالألياف، وبعد تناولهم لمدة أسبوعين فقط، سنلاحظ تحسن في الهضم، وتراجع الانتفاخات والغازات، وصفاء في الذهن وتحسن في المزاج، طاقة الجسم  أفضل خلال اليوم، ونزول الوزن مع الوقت.

txt

هيئة الإسعاف تحذر من مخاطر التدفئة بالمواقد البدائية في الشتاء

txt

7 نصائح من الكهرباء لتجنب مخاطر الدفايات، تعرف عليها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخبز الأبيض القاتل الصامت أضرار الخبز الأبيض صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

أضرار الأكلات المصنعة، من الإندومي إلى المشروبات الغازية والحلوى الجاهزة

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

استشاري تغذية يكشف أضرار التخلص من زيت المقليات الزائد على مناديل المطبخ

استشاري تغذية يحذر من أضرار استخدام الإير فراير في الطهي يوميا

الأكثر قراءة

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم السبت 20 ديسمبر 2025

مصطفى شلبي: رحيلي عن الزمالك كان بالتراضي وجمهوره لا ينسى

اليوم نظر ثاني جلسات استئناف توربيني البحيرة على حكم إعدامه

سعر السمك اليوم، ارتفاع الكابوريا والمكرونة في سوق العبور

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads