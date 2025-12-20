احذري من تقديم القاتل الصامت لأبنائك حفاظا على صحتهم

18 حجم الخط

الخبز الأبيض من أنواع الخبز الشهيرة على مستوى العالم فهو الأكثر شعبية حيث يعشقها الصغار والكبار لمذاقه المميز الذى لا يقاوم.

والخبز الأبيض مصنوع من الدقيق الأبيض وله أنواع وأشكال عديدة ومنتشر بشكل واسع ولكن يحذر منه الأطباء بشدة لمخاطره على الصحة.

أضرار تناول الخبز الأبيض

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الخبز الأبيض هو القاتل الصامت الذي قدم على الموائد في جميع الوجبات وللأسف هو من أسوأ ما صنعه الإنسان على الأرض فهو مصنوع من الدقيق المكرر ورغم مذاقه المميز فإنه أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار الأمراض المزمنة المنتشرة في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار، ومن مخاطر الخبز الأبيض:

مسبب مباشر لاضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى تهيج جدار المعدة، ويمهد للإصابة بالجرثومة الحلزونية التي تسبب التهابات مزمنة وقد تؤدي إلى تقرحات.

يرفع من خطر الإصابة بالسكري لأنه يتحول بسرعة إلى سكريات في الدم، مما يرهق البنكرياس ويزيد احتمالية الإصابة بمقاومة الإنسولين حتى عند الأطفال.

يزيد الوزن بطريقة صامتة، لأنه لا يحتوي على ألياف مشبعة، فيفتح الشهية ويجعلنا نتناول أكثر مما نحتاج، والنتيجة تكون ظهور الكرش وزيادة الدهون حول الأعضاء.

محفز لأمراض المناعة الذاتية، مثل الروماتويد، وداء كرون، والسيلياك، حيث يزيد من الالتهابات داخل الجسم.

يؤثر على التركيز والحالة النفسية، ولوحظ أن الأطفال الذين يستهلكونه بكثرة يعانون من تشتت الانتباه، والعصبية، وانخفاض القدرة على التركيز.

عدو صامت للكبد والبنكرياس والغدة الدرقية، لأنه يزيد من الالتهابات الداخلية ويؤثر على التوازن الهرموني في الجسم.

فوائد الامتناع عن الخبز الأبيض

وأضافت مرام، أنه يجب الامتناع عن تناول الخبز الأبيض واستبداله بخبز الشعير والتوست البني الغني بالألياف، وبعد تناولهم لمدة أسبوعين فقط، سنلاحظ تحسن في الهضم، وتراجع الانتفاخات والغازات، وصفاء في الذهن وتحسن في المزاج، طاقة الجسم أفضل خلال اليوم، ونزول الوزن مع الوقت.

