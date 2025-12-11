7 نصائح من الكهرباء لتجنب مخاطر الدفايات، تعرف عليها

18 حجم الخط

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للحماية من مخاطر الدفاية، وذلك مع دخول فصل الشتاء.

نصائح للمواطنين للحماية من مخاطر الدفاية

وتضمنت نصائح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لتجنب مخاطر الدفاية كالآتى:

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.



4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.



6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.



7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتفادي الصعق الكهربائي

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء، تزامنا مع سقوط الأمطار، وذلك في إطار خطة الجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، وتفادي التعرض للصدمات الكهربائية.

ـ الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

ـ إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

ـ الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

ـ يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

