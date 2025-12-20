زغلول صيام يكتب ذكريات من الأمم الأفريقية: قصة اختيار حسام حسن للمنتخب في 2006.. عندما ترك العميد المعسكر وعاد في الواحدة صباحًا.. وحكاية تسخين العضلات في الجيم.. وتراك الخيول سر استبعاد حازم إمام

18 حجم الخط

ذكريات كأس الأمم الإفريقية لا تنتهي، وكيف تنتهي ونحن أصحاب الرقم القياسي في التتويج بها؟ لذلك كان طبيعيًا أن تزخر مسيرتنا الكروية بالحكايات والقصص، فكل بطولة تحمل بين طياتها تفاصيل لا تُنسى. واليوم نفتح صفحة جديدة من الذاكرة، لنحكي قصة أمم إفريقيا 2006، وملحمة النجمة الخامسة للكرة المصرية.

في يونيو 2005، تم انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة برئاسة الكابتن سمير زاهر، بعد واحدة من أعنف الانتخابات في تاريخ الجبلاية، تنافست خلالها ثلاث قوائم ضمت أسماء ثقيلة في عالم الكرة، إلا أن زاهر حسم المعركة بثبات واقتدار.

المرحلة التي سبقت البطولة لم تكن مثالية للكرة المصرية؛ ففي أمم إفريقيا 2004 بتونس، ودّع المنتخب المنافسات مبكرًا تحت قيادة محسن صالح، لتشتعل حالة من الغضب في الشارع الكروي، أعقبها استقالة مجلس اللواء الدهشوري حرب، وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الكابتن عصام عبد المنعم، وضمّت في عضويتها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي.

في البداية، وقع الاختيار على الإيطالي ماركو تارديللي لقيادة المنتخب، لكن معه خرجت مصر من تصفيات مونديال 2006. بعدها تم إسناد المهمة للمعلم حسن شحاتة بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد. وقتها كان المعلم يعيش أفضل فتراته مع المقاولون العرب، بعدما توّج بكأس مصر والسوبر المحلي، رغم أن فريقه كان يلعب في الدرجة الثانية.

استكمل حسن شحاتة مشوار التصفيات، وكانت الخسارة أمام كوت ديفوار بهدفين في أبيدجان، ومعها ساد شبه إجماع داخل مجلس الجبلاية على توجيه الشكر له عقب آخر مباراة أمام الكاميرون.

في تلك المواجهة، كانت الكاميرون بحاجة للفوز من أجل التأهل للمونديال، بينما كان التعادل يصب في مصلحة كوت ديفوار، ومصر لا ناقة لها ولا جمل. ويُقال إن بيان الشكر كان جاهزًا، خاصة أن مصر كانت تستعد لتنظيم البطولة بعد ثلاثة أشهر فقط. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، ونجح المعلم في اقتناص تعادل ثمين في ياوندي، أطاح بالكاميرون خارج المونديال.

حينها، لم يكن القرار سهلًا، لكن الكابتن سمير زاهر رأى في الأمر رسالة واضحة، وقرر التمسك بحسن شحاتة، رغم المعارضة الشديدة من بعض أعضاء المجلس. أصر زاهر على موقفه، ليكون ذلك القرار بداية عهد من السيطرة المصرية على الكرة الإفريقية برًا وبحرًا وجوًا.

قصة انضمام حسام حسن

في تلك الفترة، كان حسام حسن قد اقترب من عامه الأربعين، وفي رصيده لقبان لكأس الأمم الإفريقية، ويلعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري. داخل إحدى الفيلات بمصر الجديدة، تم عقد اجتماع ضم المعلم حسن شحاتة، والكابتن سمير زاهر، وإيهاب طلعت، في محاولة لإقناع المعلم بضم حسام حسن للمنتخب، مدعومًا برأي أحد أصدقاء المعلم المقربين. وبعد نقاشات مطولة، اقتنع شحاتة أخيرًا بالفكرة.

انضم حسام حسن قائدًا للفريق خارج الملعب، مع اتفاق واضح أن مشاركته داخل الملعب ستكون بقرار الجهاز الفني، أو بمعنى أدق بقرار المعلم نفسه. وبالطبع، كان وجود حسام بمثابة قنبلة موقوتة، فهو لا يقبل الجلوس على الدكة طويلًا.

وفي أحد المعسكرات، طلب حسام الإذن بالمبيت خارج المعسكر، وبالفعل حصل على الموافقة، لكنه عاد إلى الفندق بعد ساعتين فقط، قائلًا: «مينفعش حد يقول إن حسام حسن بيهرب من المعسكر».

مرت مباريات الدور الأول دون مشاركة حسام، حتى حصل محمد أبو تريكة على الإنذار الثاني وغاب عن مواجهة الكونغو في الدور الثاني. لم يتوقع أحد أن يكون حسام هو البديل، بل ولم يتوقع هو نفسه أن يبدأ اللقاء أساسيًا. ومع إعلان التشكيل، فوجئ المعلم بطلب حسام النزول إلى الجيم قبل المباراة بنصف ساعة. تعجب شحاتة من الطلب، لكن حسام أصر: «لازم أسخن عضلاتي»، ليوافق المعلم في النهاية. وكانت المفاجأة أن سجل حسام أحد أهداف مصر في اللقاء، قبل أن يرفع كأس البطولة عند خط النهاية.

حكاية حازم إمام وترك الخيل

في الفترة التي سبقت البطولة، تم ترشيح حازم إمام للانضمام إلى قائمة المنتخب، وبالفعل ضمه المعلم للقائمة المبدئية. وخلال معسكر الإعداد، حرص حسن شحاتة على إجراء اختبار اللياقة البدنية (كوبر تيست) على مضمار الخيل بنادي الشمس. ومع وصول اللاعبين إلى خط النهاية، لاحظ الجهاز الفني غياب حازم، الذي وصل متأخرًا بفارق زمني كبير، ليتيقن الجميع أن لياقته البدنية لا تؤهله للتواجد ضمن القائمة النهائية.

هكذا كانت بعض الحكايات من بطولة ستظل عزيزة على قلوب المصريين. ومع تمنياتنا الخالصة بالتوفيق للكابتن حسام حسن في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، على أمل أن يعود باللقب الغالي، وتُضاف نجمة جديدة إلى تاريخ الكرة المصرية.

