العناية بالبشرة خلال الأيام شديدة البرودة، مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء القارس، تتعرض البشرة لتحديات قاسية قد تفقدها نضارتها وحيويتها إذا لم تحصل على العناية المناسبة.

فالهواء البارد، والرياح الجافة، واستخدام المدفأة لفترات طويلة، جميعها عوامل تؤدي إلى جفاف البشرة، تشققها، وازدياد حساسيتها.

لذلك ينصح باتباع روتين عناية خاص بالأيام شديدة البرودة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من التلف المبكر.

وأوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن روتين العناية بالبشرة في الأيام شديدة البرودة لا يعتمد على كثرة المنتجات، بل على الاختيار الصحيح واللطف والاستمرارية.



لماذا تتأثر البشرة بشدة في الطقس البارد؟

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن في الأيام شديدة البرودة تقل نسبة الرطوبة في الهواء، ما يؤدي إلى فقدان البشرة للماء الطبيعي الموجود فيها.

كما أن الماء الساخن المستخدم في غسل الوجه أو الاستحمام يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، فيزداد الجفاف والتهيج.

ومع تكرار هذه العوامل يوميًا، تظهر مشاكل مثل الاحمرار، القشور، الحكة، وأحيانًا التشققات المؤلمة، خاصة لدى صاحبات البشرة الجافة والحساسة.

خطوات العناية بالبشرة خلال الأيام شديدة البرودة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، خطوات العناية بالبشرة خلال الأيام شديدة البرودة.



تنظيف لطيف يحافظ على الزيوت الطبيعية

تنظيف البشرة خطوة أساسية، لكن في الشتاء يجب أن يتم بحذر شديد. يفضل استخدام غسول كريمي أو جل لطيف خالٍ من الكحول والصابون القاسي، حتى لا يسبب جفافًا إضافيًا.

يُنصح بغسل الوجه مرتين يوميًا فقط، صباحًا ومساءً.

تجنبي الماء شديد السخونة، واستبدليه بماء فاتر.

بعد الغسل، ربّتي البشرة بلطف بالمنشفة دون فرك.



الترطيب العميق: حجر الأساس في الروتين الشتوي

في الأيام شديدة البرودة، لا يكفي المرطب الخفيف. تحتاج البشرة إلى مرطب غني وقوي يحتوي على مكونات تحبس الرطوبة داخل الجلد.

ابحثي عن كريمات تحتوي على:

زبدة الشيا

الجلسرين

حمض الهيالورونيك

السيراميدات

يُفضل وضع المرطب مباشرة بعد تنظيف البشرة وهي ما تزال رطبة قليلًا، لأن ذلك يساعد على حبس الماء داخل الجلد. ولا تكتفي بالترطيب مرة واحدة، بل أعيدي تطبيقه عند الشعور بالجفاف، خاصة في المناطق المعرضة للتشقق مثل حول الأنف والفم.



العناية الخاصة بالبشرة الحساسة

في الطقس شديد البرودة، تزداد حساسية البشرة وقد تتفاعل مع المنتجات المعتادة. لذا:

قللي عدد المنتجات المستخدمة.

تجنبي المقشرات القوية أو الأحماض خلال هذه الفترة.

استخدمي منتجات مخصصة للبشرة الحساسة وخالية من العطور.

كما يمكن تهدئة البشرة باستخدام مكونات طبيعية مثل جل الألوفيرا أو ماء الورد الطبيعي، ولكن دون الإفراط.



تقشير خفيف… ولكن بحذر

رغم أهمية التقشير لإزالة الخلايا الميتة، إلا أن الإفراط فيه في الشتاء قد يسبب تهيجًا شديدًا.

اكتفي بتقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيًا باستخدام مقشر لطيف جدًا.

تجنبي المقشرات الحبيبية القاسية.

بعد التقشير، احرصي على الترطيب المكثف.



لا تنسي واقي الشمس

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن واقي الشمس غير ضروري في الشتاء. الحقيقة أن الأشعة فوق البنفسجية تظل مؤذية حتى في الأيام الباردة والغائمة، وقد تزيد من جفاف البشرة وشيخوختها المبكرة.

استخدمي واقي شمس مناسب لنوع بشرتك بعامل حماية لا يقل عن 30، خاصة عند الخروج نهارًا.

خطوات العناية بالبشرة



العناية الليلية: فرصة البشرة للتجدد

فترة الليل هي الوقت المثالي لإصلاح البشرة. في الشتاء، يفضل:

استخدام كريم ليلي غني أو زيت طبيعي خفيف مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الأرجان.

تطبيق طبقة سميكة نسبيًا من المرطب قبل النوم.

استخدام ماسك مرطب مرة أو مرتين أسبوعيًا لتعويض فقدان الرطوبة.



الشفاه واليدين… أكثر المناطق تضررًا

الشفاه واليدين تتعرضان للهواء البارد مباشرة، لذا تحتاجان لعناية خاصة:

استخدمي مرطب شفاه يحتوي على زبدة الشيا أو شمع العسل عدة مرات يوميًا.

تجنبي لعق الشفاه لأنه يزيد الجفاف.

رطبي اليدين بكريم كثيف بعد كل غسيل، وارتدي القفازات عند الخروج.



التغذية والماء… جمال البشرة من الداخل

لا يكتمل روتين العناية دون الاهتمام بما يدخل الجسم:

اشربي كمية كافية من الماء حتى لو لم تشعري بالعطش.

ركزي على الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضروات الورقية، الفواكه، والمكسرات.

أضيفي مصادر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو، فهي تدعم مرونة الجلد.

تنظيف هادئ، ترطيب عميق، حماية من العوامل الخارجية، وعناية داخلية متكاملة، كلها عناصر تضمن لكِ بشرة صحية ومشرقة حتى في أقسى أيام الشتاء.

ومع الالتزام بهذا الروتين، ستلاحظين فرقًا واضحًا في نعومة بشرتك وراحتها، بعيدًا عن الجفاف والتشققات المزعجة.

