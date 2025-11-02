زغلول صيام يكتب: ماذا فعل مصطفى عزام باتحاد الكرة؟!

لا أتذكر أول لقاء جمعني بالدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن متأكد أنني منذ الوهلة الأولى انبهرت بفكره وإدارته.

واستمرت الأيام سواء في وزارة الشباب والرياضة أو خارجها، ولكن زادت الاتصالات حتى باتت شبه يومية ما بين استفسار عن أمور غامضة عليَّ.. هذا وقت أن كان بعيدا عن اتحاد الكرة ولكن مع توليه منصب المدير التنفيذي تباعدت الاتصالات لأسباب عديدة، قد يكون انشغاله بالمنصب ولكن يبقى الود دائما عند اللقاء.

الدكتور مصطفى عزام أستاذ إدارة رياضية وحاصل على دكتوراه في التسويق والاستثمار في كرة القدم، ورأيت أنه الإضافة الأهم في مجلس المهندس هاني أبو ريدة رغم يقيني واقتناعي أنه سيواجه حروبا شرسة من طابور خامس داخل الاتحاد أوجدته المصالح والمنافع.. طابور خامس لا يريد له النجاح على وجه الخصوص.

ولكن عزام لايعبأ لا بطابور خامس ولا سادس، ورأينا طفرة في المجال الإداري داخل اتحاد الكرة، وأعطى صلاحيات كاملة للإدارت دون أن يجمع كل الصلاحيات في مكتبه، نجح في أن يفرض قانون اتحاد الكرة على جميع الأندية؛ لا فرق بين كبير وصغير، خاصة وقت القيد وخفض المديونيات التي على الأندية إلى أدنى درجة.

ليس له علاقات مصالح مع وكلاء لاعبين ولا أندية، وانتماؤه الأول والأخير لاتحاد الكرة ومن أجل هذا بلغ درجة من النجاح كبيرة جدا.. أمور كثيرة يديرها بكفاءة الدكتور عزام ولكنه ليس من هواة التلميع الإعلامي، وكل محايد يرى أنه إضافة كبيرة لأي مكان رياضي يشغله.

اليوم البعض هاج وماج بسبب خطاب صادر من اتحاد الكرة فيه كلمة (لجنة شئون اللاعبين)، ورأى البعض أنه خطأ وأنه ليست هناك لجنة شئون لاعبين، ولكن الحقيقة أن هناك إدارة شئون لاعبين وهناك لجنة شئون لاعبين.

وهل لا يشعر أحد بسرعة البت في شكاوى اللاعبين والأندية، عكس ما كان يحدث في سنوات سالفة حيث تدخل ثلاجة الاتحاد و"دوخيني يا ليمونة".

لو سألتني عن رأيي الشخصي في أفضل قرار اتخذه مجلس المهندس هاني أبو ريدة منذ توليه زمام الأمور في اتحاد الكرة، سأجيب على الفور: هو قرار اختيار الدكتور مصطفى عزام مديرا تنفيذيا؛ لأنه خبير بمعني الكلمة في الإدارة الرياضية، شاء من شاء وأبي من أبي.

هذا رأيي ورؤيتي بحكم أكثر من 34 سنة قريبا من دائرة صنع القرار في الجبلاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.