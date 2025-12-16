من يحاسب مجلس اتحاد الكرة السابق بعد إهداره مليون و400 ألف دولار؟

18 حجم الخط

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، أن مسئوليه نجحوا في إنهاء أزمة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي لـاتحاد الكرة على مواقع التواصل الإجتماعى: أن اتحاد الكرة المصري توصل في مقر المحكمة الرياضية في لوزان بسويسرا (CAS)، مع روي فيتوريا إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما

وعلمت فيتو، أن روي فيتوريا وافق على التنازل عن شكواه ضد اتحاد الكرة بسبب مستحقاته المالية المتأخرة طرف الأخير، بعد حصوله على 500 ألف دولار أمريكي، بعد مفاوضات مكثفة معه وجهود كبيرة من قبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عضو المكتب التنفيذي في الفيفا.

مجلس علام يماطل فيتوريا في تسليمه الشرط الجزائي

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، ماطل كثيرا في تسليم روي فيتوريا، قيمة الشرط الجزائي المستحق في عقده البالغ 600 ألف دولار (راتب ثلاثة شهور) ما أغضب الخواجة بشدة ودفعه لتصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأمر الذي جعل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للتدخل وإجبار اتحاد الكرة على تسديد الشرط الجزائي للخواجة، وهو ما ألتزم به مسئولو الأخير، إلا أن تأخر اتحاد الكرة ومماطلته في السداد منذ البداية، دفع فيتوريا للمطالبة بقيمة عقده كاملة والتي تبلغ 3 مليون دولار

بذلك يكون روي فيتوريا قد حصل من اتحاد الكرة على 600 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي، قبل أن يحصل اليوم على 500 ألف دولار للتنازل عن شكواه أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والتي يطالب فيها بالحصول على قيمة عقده كاملا والتي تصل لـ3 مليون دولار

اتحاد الكرة يفسخ يفسخ عقد فيتوريا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فسخ التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا عقب الهزيمة من الكونغو والخروج من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية في الوقت الذي كان التعاقد معه ينتهي بعد مونديال 2026 ولكن مع ثورة جماهير الكرة المصرية علي المدير الفني بعد الأداء المخيب للآمال في البطولة رضخ الاتحاد لرغبات الجماهير وقرر إقالته والاستعانة بالمدرب الوطني حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وظهرت تصريحات لفيتوريا في البرتغال أكد فيها اندهاشه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم حيث كان التعاقد لمدة أربع سنوات وكان الهدف هو الوصول لمونديال 2026 والذي يرى أنه ناجح فيه بدليل تحقيق ست نقاط من أول مباراتين في مشوار التصفيات الأفريقية.

ودية مصر وبلجيكا بالكويت، فيتو

غرامة ودية بلجيكا

لم تتوقف خطايا مجلس علام وإهداره للمال العام عند أزمة فيتوريا، بل تسببت قرارته العشوائية في تكبيد خزينة اتحاد الكرة 250 ألف دولار، قيمة الغرامة التي تم توقيعها من قبل الفيفا ضد اتحاد الكرة المصري، بسبب مباراة مصر وبلجيكا الودية التي أقيمت في الكويت في نوفمبر من العام 2022، قبل بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بالعام نفسه، إلى جانب غرامة تأخير 30 ألف فرنك سويسري نتيجة التأخر في الرد على إستفسارات الفيفا.

بالتالي تصل قيمة الأموال المهدرة في أزمتى روي فيتوريا والشركة المنطمة لودية بلجيكا إلى مليون و100 ألف دولار تقريبا، ما يعادل 55 مليون جنيه مصري.. فمن يتحمل مسئولية هذه الملايين المهدرة ؟

سؤال لمن يهمه الأمر

