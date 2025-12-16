الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من يحاسب مجلس اتحاد الكرة السابق بعد إهداره مليون و400 ألف دولار؟

روي فيتوريا، فيتو
روي فيتوريا، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، أن مسئوليه نجحوا في إنهاء أزمة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي لـاتحاد الكرة على مواقع التواصل الإجتماعى: أن اتحاد الكرة المصري توصل في مقر المحكمة الرياضية في لوزان بسويسرا (CAS)، مع روي فيتوريا إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما

وعلمت فيتو، أن روي فيتوريا وافق على التنازل عن شكواه ضد اتحاد الكرة بسبب مستحقاته المالية المتأخرة طرف الأخير، بعد حصوله على 500 ألف دولار أمريكي، بعد مفاوضات مكثفة معه وجهود كبيرة من قبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عضو المكتب التنفيذي في الفيفا.

 

مجلس علام يماطل فيتوريا في تسليمه الشرط الجزائي

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، ماطل كثيرا في تسليم روي فيتوريا، قيمة الشرط الجزائي المستحق في عقده البالغ 600 ألف دولار (راتب ثلاثة شهور) ما أغضب الخواجة بشدة ودفعه لتصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأمر الذي جعل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للتدخل وإجبار اتحاد الكرة على تسديد الشرط الجزائي للخواجة، وهو ما ألتزم به مسئولو الأخير، إلا أن تأخر اتحاد الكرة ومماطلته في السداد منذ البداية، دفع فيتوريا للمطالبة بقيمة عقده كاملة والتي تبلغ 3 مليون دولار

طالع المزيد: قرار الشباب والرياضة بشأن دفع اتحاد الكرة مستحقات روي فيتوريا

بذلك يكون روي فيتوريا قد حصل من اتحاد الكرة على 600 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي، قبل أن يحصل اليوم على 500 ألف دولار للتنازل عن شكواه أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والتي يطالب فيها بالحصول على قيمة عقده كاملا والتي تصل لـ3 مليون دولار 

اتحاد الكرة يفسخ يفسخ عقد فيتوريا 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فسخ التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا عقب الهزيمة من الكونغو والخروج من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية في الوقت الذي كان التعاقد معه ينتهي بعد مونديال 2026 ولكن مع ثورة جماهير الكرة المصرية علي المدير الفني بعد الأداء المخيب للآمال في البطولة رضخ الاتحاد لرغبات الجماهير وقرر إقالته والاستعانة بالمدرب الوطني حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وظهرت تصريحات لفيتوريا في البرتغال أكد فيها اندهاشه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم حيث كان التعاقد لمدة أربع سنوات وكان الهدف هو الوصول لمونديال 2026 والذي يرى أنه ناجح فيه بدليل تحقيق ست نقاط من أول مباراتين في مشوار التصفيات الأفريقية.

طالع المزيد: فيتو أول من فجر القضية، تفاصيل قرار الفيفا بتغريم اتحاد الكرة 280 ألف دولار

 

ودية مصر وبلجيكا بالكويت، فيتو
ودية مصر وبلجيكا بالكويت، فيتو

غرامة ودية بلجيكا 

لم تتوقف خطايا مجلس علام وإهداره للمال العام عند أزمة فيتوريا، بل تسببت قرارته العشوائية في تكبيد خزينة اتحاد الكرة 250 ألف دولار، قيمة الغرامة التي تم توقيعها من قبل الفيفا ضد اتحاد الكرة المصري، بسبب مباراة مصر وبلجيكا الودية التي أقيمت في الكويت في نوفمبر من العام 2022، قبل بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بالعام نفسه، إلى جانب غرامة تأخير 30 ألف فرنك سويسري نتيجة التأخر في الرد على إستفسارات الفيفا.

بالتالي تصل قيمة الأموال المهدرة في أزمتى روي فيتوريا والشركة المنطمة لودية بلجيكا إلى مليون و100 ألف دولار تقريبا، ما يعادل 55 مليون جنيه مصري.. فمن يتحمل مسئولية هذه الملايين المهدرة ؟ 

سؤال لمن يهمه الأمر 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة إتحاد الكرة المصرى المحكمة الرياضية CAS روي فيتوريا جمال علام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق ودي مع فيتوريا لإنهاء أزمة مستحقاته

أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين سبل التعاون

اتحاد الكرة يفتح باب التقديم للجماهير لسحب تذاكر كأس العالم

رسميًا، اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم (المثلية) خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم

الأكثر قراءة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أيوبي ولوكمان على الدكة، تشكيل نيجيريا لمواجهة منتخب مصر الودية

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

ما حكم قطع صلة الرحم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads