كيروش قبل مواجهة جزر القمر: نملك الحظوظ ولا وجود للمباراة السهلة

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب عُمان، أن فريقه ما زال يمتلك فرصًا حقيقية للتأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب جزر القمر.

تصريحات قوية من كارلوس كيروش

وقال كيروش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: “ما زالت حظوظنا قائمة للتأهل إلى الدور القادم، وكل شيء قابل للتحقيق في كرة القدم”، مشيرًا إلى أنه حرص على إيصال رسالتين أساسيتين للجماهير واللاعبين، وهما التحلي بالأمل والإيمان بقدرة المنتخب على مواصلة مشواره في البطولة.

وأضاف المدرب البرتغالي: “سنخوض مباراة أمام منتخب قوي، وفي عالم كرة القدم لم تعد هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة. علينا التركيز، وأن نكون في أفضل حالاتنا الفنية والذهنية”.

ويأمل منتخب عُمان في تحقيق نتيجة إيجابية تُبقي آماله في العبور قائمة، وسط منافسة شديدة في المجموعة التي تضم أيضا السعودية والمغرب.

