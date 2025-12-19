الجمعة 19 ديسمبر 2025
كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة البطولات القارية

استاد القاهرة الدولي،
استاد القاهرة الدولي،
اتحاد الكرة، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يفيد بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.

قائمة ملاعب مصر المعتمدة من كاف

وضمت القائمة الملاعب التالية:

استاد القاهرة الدولي، استاد 30 يونيو، استاد السلام بالقاهرة، استاد السويس، استاد برج العرب بالإسكندرية، واستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما تم اعتماد الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو لاستضافة مباريات الناشئين والكرة النسائية.

استاد برج العرب،
استاد برج العرب، فيتو

مصر تجهز ملاعب جديدة لإعتمادها من الكاف 

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على اعتماد ملاعب أخرى، عقب استيفائها للمعايير والاشتراطات التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاعب المؤهلة لاستضافة المباريات والبطولات القارية.

سوء أرضية ملعب استاد القاهرة 

فيما كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، عن سبب ظهور أرضية الملعب بشكل سيء خلال مواجهة نيجيريا الودية الأخيرة.

وقال عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: "كان من المفترض أن يتم البدء في زراعة أرضية الاستاد، ولكن حسام حسن المدير الفني للمنتخب طلب خوض الودية الأخيرة قبل كأس الأمم على استاد القاهرة".

وأكمل عبد الوهاب: بمجرد مغادرة المنتخب ملعب المباراة، ستدخل المعدات والأجهزة وسيتم نزع الأرضية بالكامل لبدء أعمال زراعة عشب الملعب بالكامل من جديد".

