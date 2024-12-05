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رياضة

ارتياح بين العاملين باستاد القاهرة بعد تجديد الثقة في وليد عبد الوهاب

وليد عبد الوهاب،
وليد عبد الوهاب، فيتو

سادت حالة من الارتياح داخل أروقة استاد القاهرة الدولي والعاملين، بعد قرار رئيس الوزراء بتجديد الثقة في وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للاستاد.

وقام العاملون في استاد لقاهرة الدولي بتقديم التهنئة لـ وليد عبد الوهاب على ثقة رئيس الوزراء في خدماته، بعد المظهر الرائع لاستاد القاهرة والذي ظهر به خلال الفترة الماضية، واستضافته للعديد من المباريات الهامة لكافة المنتخبات المصرية وكذلك الأندية في الدوريات المحلية والبطولات الأفريقية.

أيضًا نجح وليد عبد الوهاب في تعويض الخسائر المادية التي طالت استاد القاهرة في الفترات الأخيرة، ونجح في تحقيق إيرادات كبيرة، وهو ما ظهر على حالة أرضية الملعب والمدرجات وظهورهما بمظهر رائع.

حساب استاد القاهرة على فيسبوك يهنئ وليد عبد الوهاب

تقدمت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي وكافة السادة العاملين بالهيئة بخالص التهانى لـ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بمناسبة تجديد الثقة من قبل مجلس الوزراء.

 

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وليد عبد الوهاب رئيس الوزراء إستاد القاهرة الدولي استاد القاهرة

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