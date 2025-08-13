الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يتفقدان أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ القاهرة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملعب استاد القاهرة، استعدادا لاستضافة مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تفقدا أرض الملعب واطلعا على آخر المستجدات قبل استضافة المباراة القادمة يوم الجمعة المقبل من الدوري المصري الممتاز.  

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة كافة المباريات الكبرى، وذلك بفضل الجهود المبذولة في تطوير وتحديث أرضية الملعب، لضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء للاعبين وتجربة مميزة للجماهير.  

 

وأضاف صبحي: “إن رؤيتنا لا تقتصر على تطوير الملاعب فحسب، بل تمتد لتشمل خططًا طموحة لتطوير كافة المنشآت الرياضية في مصر. نسعى جاهدين لتهيئة بيئة رياضية متكاملة تدعم الشباب والرياضيين، وتساهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إبراهيم صابر ملعب استاد القاهرة أشرف صبحي الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

استعدادات أولمبياد لوس أنجلوس، وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان باتحادات رفع الأثقال والمصارعة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يتابعان تنظيم مونديال الناشئين في مصر

ستاد القاهرة يتزين لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

ستاد القاهرة يتصدر ترند "إكس" بسبب جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads