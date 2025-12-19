السندات الأوروبية تواجه تحديات صعبة مع خطط الاقتراض الضخم لتمويل أوكرانيا

18 حجم الخط

تشهد سندات الاتحاد الأوروبي المشتركة اختبارًا حاسمًا في الفترة المقبلة، مع توجه المسؤولين في بروكسل لزيادة الاقتراض بهدف توفير تمويل إضافي لأوكرانيا.

السندات الأوروبية تواجه تحديات صعبة

وأدى الإعلان عن اتفاق القادة الأوروبيين على منح كييف قرضًا بقيمة 90 مليار يورو خلال العامين المقبلين، إلى ارتفاع عوائد السندات الأوروبية لأجل 30 عامًا إلى 4.14٪، مسجلة أكبر قفزة بين جهات الإصدار في منطقة اليورو، بحسب وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا التحرك بعد أداء قوي للسندات الأوروبية، حيث انخفضت علاوة الاقتراض مقارنة بالسندات الألمانية من 85 نقطة أساس مطلع العام إلى 60 نقطة حاليًا، بفضل تحسن سيولة ديون الاتحاد وجذبها لمزيد من المستثمرين.

من جهة أخرى، لا تزال آلية الاقتراض المزمعة غير واضحة، حيث أكد مسؤولون أوروبيون لمستثمرين عالميين أن لديهم أدوات تمويلية متنوعة، تتراوح بين الأذون قصيرة الأجل والسندات طويلة الأجل.

في المقابل، حذر كريستوف ريجر، رئيس أبحاث أسعار الفائدة في "كومرتس بنك"، من أن تفوق السندات الأوروبية قد "يواجه اختبارا" بسبب زيادة المعروض، متوقعًا أن يتم الاعتماد في البداية على الأذون قصيرة الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية.

ويمثل اقتراح الاقتراض المشترك تحولًا عن الخطة السابقة التي كانت تعتمد على استخدام الأصول الروسية المجمدة، ولن تبدأ أوكرانيا سداد القرض إلا بعد حصولها على تعويضات من موسكو، مع استمرار تجميد الأصول الروسية في أوروبا حتى ذلك الحين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي خططًا لبيع سندات بقيمة 90 مليار يورو في النصف الأول من عام 2026، مع إمكانية زيادة الإصدارات إلى 200 مليار يورو خلال العام ذاته، مقارنة بسقف 170 مليار يورو لهذا العام. كما تم رفع حد إصدار الأذون إلى 100 مليار يورو في 2025.

ويعد تأثير زيادة المعروض على سوق السندات الأوروبية معقدًا؛ فمن ناحية، قد يؤدي إلى ضغوط تخفض أسعار السندات، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يعزز سياقتها ويقربها من منافسة سندات الحكومات الوطنية.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة تعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كجهة إصدار دائمة في الأسواق المالية، مما قد يفتح فرصًا للمستثمرين للشراء في حال تراجعت الأسعار مؤقتًا بسبب مخاوف المعروض.

