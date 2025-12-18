18 حجم الخط

فشل قادة الاتحاد الأوروبي في ختام اليوم الأول لقمة مجلس الاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية، ولم يرد ذكر هذا الموضوع في بيان الاتحاد الصادر اليوم.

الاتحاد الأوروبي يتجنب ذكر الأصول الروسية في بيانه عن اليوم الأول للقمة



وبدأ البيان المشترك مباشرة بالباب الثاني، المخصص للشرق الأوسط، مما يشير إلى أن الباب الأول، المتعلق بأوكرانيا، لم يُنشر بسبب عدم الاتحاد الأوروبي يتجنب ذكر الأصول الروسية في بيانه عن اليوم الأول للقمة إلى اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي.



أما الباب الثالث فهو مخصص لأمن الاتحاد الأوروبي والدفاع، والباب الرابع للخطة المالية المتعددة السنوات، والباب الخامس لتوسع الاتحاد الأوروبي، والباب السادس للهجرة، ويشمل الباب السابع عددا من القضايا الأقل أهمية.

ويشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد صرحت يوم الخميس الماضي أن قادة الدول لن يغادروا قمة الاتحاد الأوروبي دون إيجاد حل لتمويل أوكرانيا للعامين المقبلين.

مصادرة الأصول الروسية

وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف. وتتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو في شكل قرض، سيتعين على أوكرانيا سداده بشروط بعد انتهاء الصراع وفي حال "دفع موسكو لها تعويضات عن الأضرار المادية".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني منفصلة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس سرقة أصول روسيا منذ فترة طويلة.

وأعلن الكرملين سابقا أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، ولن تخلو مثل هذه الخطوات من عواقب خطيرة جدا.

