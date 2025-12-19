الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظ الدقهلية يتفقد معرض أيادي مصر للصناعات الحرفية واليدوية (صور)

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم معرض "أيادي مصر" للصناعات الحرفية والمنتجات اليدوية والمشغولات، المقام بنادي الحوار بالمنصورة.

وخلال الزيارة أكد على توفير كافة أوجه الدعم اللازم للمواطنين وإتاحة المجال أمامهم للتعرف على مختلف المنتجات المحلية بأيادي مصرية.

محافظ الدقهلية يتفقد معرض أيادي مصر للصناعات الحرفية

 واستعرض محافظ الدقهلية المنتجات المختلفة المعروضة، واستمع إلى العارضين، الذين أعربوا عن تقديرهم لزيارة المحافظ للمعرض، وتعرف منهم عن أنواع المنتجات بالمعرض، وأبدى إعجابه بها، وتفقد كافة أقسام المعرض التي تضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة.

تسويق المنتجات المحلية

 وأثنى المحافظ على المشاركة المتميزة من أصحاب الحرف اليدوية بالدقهلية، ويهدف المعرض إلى تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أصحاب الحرف والحفاظ على التراث المصري الأصيل.

محافظ الدقهلية: دعمي الكامل لوحدة أيادي مصر

 وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لوحدة أيادي مصر في تنظيم وإقامة المعارض والمشاركة في مختلف الفعاليات التي تسهم في إبراز الجهود المبذولة للوحدة، وتمثل الدقهلية في جميع المعارض التي تقام في ربوع الجمهورية.

 جاء ذلك، بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والمحاسب إيهاب فوده رئيس مجلس إدارة النادي، وهانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي ومنسق وحدة أيادي مصر، والأستاذة هبه وهبه منسق مساعد أيادي مصر.

