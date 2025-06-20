انطلاق معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بدمياط (صور )

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وذلك بحديقة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) بميدان الساعة بمدينة دمياط، وسط مشاركة واسعة من العارضين والمؤسسات المجتمعية.

45 عارضًا يقدمون منتجات إبداعية من المشغولات اليدوية

شهد المعرض هذا العام مشاركة 45 عارضًا من المنتجين الحرفيين، الذين قدموا مجموعة متنوعة ومبتكرة من المشغولات اليدوية، بما في ذلك النسيج، الفخار، التطريز، المشغولات الخشبية والمعدنية، إلى جانب أعمال فنية تمزج بين التراث والإبداع العصري، في تجسيد حي للهوية الثقافية والحرفية المصرية.

معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بدمياط

منصة تسويق إلكتروني ودعم للحرفيين

يمثل معرض "أيادي مصر" منصة وطنية للتسويق الإلكتروني للحرفيين، ويهدف إلى تعزيز الصناعات اليدوية والتراثية، عبر تمكين العارضين من التواصل المباشر مع العملاء، وتيسير عمليات البيع والشراء، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين جودة التصميم والمنتجات، بما يسهم في رفع كفاءة المنتج المصري وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق العالمية.

معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بدمياط

دعم متكامل للحرفيين والجمعيات الأهلية

تستهدف المنصة الحرفيين الأفراد، المصممين، الجمعيات الأهلية والتعاونيات العاملة في مجالات الصناعات اليدوية، وتسعى إلى الدمج بين عناصر التراث المصري والابتكار الحديث، مما يتيح فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية وخلق مصادر دخل مستدامة لأصحاب الحرف.

فعاليات المعرض مستمرة لمدة يومين

تستمر فعاليات المعرض على مدار يومين بحديقة عائشة عبد الرحمن وسط إقبال جماهيري ملحوظ، واهتمام واسع من الزائرين بالتعرف على منتجات العارضين ودعم الحرف اليدوية التي تعد جزءًا أصيلًا من التراث المصري.

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