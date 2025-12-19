"كزبرة" يواصل تصوير دوره بمسلسل "بيبو" استعدادا لرمضان 2026

18 حجم الخط

يواصل المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، تصوير أحداث دوره في مسلسل “بيبو”، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026.

ومن المقرر أن تشهد أحداث العمل وصول كزبرة للشهرة بعد أن يصبح مطربا شعبيا.

وتشهد أحداث مسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، فصله من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه.

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي كزبرة، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه داخل الجامعة.

مسلسل بيبو

المسلسل من قصة لتامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج محمد السعدي، وتم الاتفاق بشكل مبدئي ليكون اسم العمل “بيبو”.

