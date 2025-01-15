وكيل تضامن الدقهلية تبحث مع صندوق تنمية المشروعات دعم أصحاب الحرف اليدوية

استقبلت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير تضامن الدقهلية، اليوم، أيمن موسى مدير صندوق تنمية المشروعات بالدقهلية، بديوان مديرية تضامن الدقهلية.

وكيل وزارة التضامن الدقهلية تبحث مع صندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ مشروعات

وفي بداية اللقاء رحبت وكيل وزارة تضامن الدقهلية بمدير الصندوق واستعرضت جهود وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية تضامن الدقهلية في ملف التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة.

آليات وإجراءات وتيسيرات حصول الجمعيات الأهلية على قروض ميسرة

وعرض مدير صندوق تنمية المشروعات آليات وإجراءات وتيسيرات حصول الجمعيات الأهلية على قروض ميسرة لإقامة مشروعات متوسطة صغيرة ومتناهية الصغر ومجالات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإقامة المعارض وتنشيط المعارض.

استعراض خطة مديرية التضامن الاجتماعي لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية

وتناول اللقاء استعراض خطة مديرية التضامن الاجتماعي لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية والمشاركة في معارض المنتجات التراثية واليدوية، وذلك لفتح أسواق متميزة.

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