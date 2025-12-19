الجمعة 19 ديسمبر 2025
الداخلية تكشف تفاصيل تعدى بائع خضروات على زميله في الشرقية

تعدى بائع خضروات
تعدى بائع خضروات على زميله فى الشرقية
 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تعدى بائع خضروات على زميله فى الشرقية، وتبين حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة حول مكان الإفتراش بالسوق وتعدى على بعضهما، وتبادل معا الاتهمات.

تعدى بائع خضروات على زميله فى الشرقية

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب بمحافظة الشرقية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 ديسمبر الجارى تلقي قسم شرطة الزقازيق بلاغا من (بائع خضروات- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (بائع خضـروات- مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب أثناء تواجدهما بدائرة القسم، لخلافات سابقة حول مكان الإفتراش بالسوق.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وإتهم المبلغ بالتعدى عليه بالسب والشتم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفى سياق آخر كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،  ملابسات فيديو مشاجرة بين الجيران بسبب الضوضاء  بمحافظة القاهرة.

رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو زعمت فيه القائمة على النشر تعرضها لأعمال بلطجة أمام مسكنها بالقاهرة.

تحقيق أمني يكشف ملابسات ادعاءات البلطجة بالقاهرة

تبين من التحريات أن الواقعة نتجت عن خلافات سابقة بين القائمة على النشر ونجلها وعدد من الجيران، حيث قام الجيران بتحرير محاضر تتضمن تضررهم من إصدار ضوضاء، والتعدى عليهم بالسب والشتم، وتهديدهم بالإيذاء.

تسوية الخلافات

تمت تسوية الخلافات بالصلح بين الطرفين أمام النيابة العامة، ولم يتبين وجود أى اعتداءات أو أعمال بلطجة كما ورد فى مقطع الفيديو المنشور.

