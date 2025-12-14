تفاصيل الاعتداء على طالبة قاصر بعد استدراجها داخل منزل شاب بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعد ما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شاب، على خلفية اتهامه بالتعدي على طالبة قاصر داخل منزله، عقب استدراجها والإبقاء عليها لديه لمدة ثلاثة أيام بمركز بلبيس.

ربة منزل تتهم شابا بالاعتداء على ابنتها القاصر

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، تبلغ من العمر 40 عامًا ومقيمة بمركز مشتول السوق، تتهم فيه شابًا يبلغ 21 عامًا، مقيمًا بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، بالاعتداء على ابنتها البالغة 14 عامًا.

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة

وبالفحص والتحريات، تبين صحة البلاغ، حيث كشفت التحريات أن الطالبة غادرت منزل أسرتها على خلفية خلافات أسرية، واستقلت القطار المتجه إلى مدينة الزقازيق، ونزلت بمحطة أنشاص الرمل، قبل أن يلتقي بها المتهم ويتقرب منها ويستدرجها إلى منزله مستغلًا صغر سنها.

وأوضحت التحريات أن الطالبة مكثت داخل منزل المتهم لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تتمكن من مغادرته والعودة إلى والدتها، فيما جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الطالبة على مصلحة الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

