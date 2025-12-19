محافظ قنا: إطلاق اسم الطبيب أبو الحسن فكري على الوحدة الصحية بقرية القناوية

18 حجم الخط

نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطبيب شهيد الواجب، الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري بـ مستشفى دشنا المركزي، والذي استشهد متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال مغادرته عمله بإحدى القوافل الطبية، بعدما كرس حياته لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه.

وأكد محافظ قنا، في بيان رسمي اليوم، أن فقدان الدكتور أبو الحسن يمثل مصابا جللا للأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رحيله كان مفجعا لزملائه وأسرته ولكل من عرفه وعمل معه، لا سيما أنه كان مثالا يحتذى به في المهنية والتفاني والإخلاص في أداء واجبه الإنساني.

وفي إطار تقدير الدولة لجهوده المخلصة، قرر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إطلاق اسم "الدكتور أبو الحسن رجب فكري" على الوحدة الصحية بقرية القناوية، مسقط رأسه، تكريما لعطائه الطبي وإنجازاته في خدمة المرضى، وإبقاءً لذكراه خالدة بين أبناء مجتمعه الذي خدمه بإخلاص.

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

ونعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الدكتور أبو الحسن رجب فكري حسن الطبيب بمحافظة قنا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 40 عاما، متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية هناك.

رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه

وأكدت النقابة أن رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه، وجددت تعازيها الصادقة لأسرة الفقيد الكريمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

