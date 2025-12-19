الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا: إطلاق اسم الطبيب أبو الحسن فكري على الوحدة الصحية بقرية القناوية

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو
18 حجم الخط

نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطبيب شهيد الواجب، الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري بـ مستشفى دشنا المركزي، والذي استشهد متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال مغادرته عمله بإحدى القوافل الطبية، بعدما كرس حياته لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه. 

وأكد محافظ قنا، في بيان رسمي اليوم، أن فقدان الدكتور أبو الحسن يمثل مصابا جللا للأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رحيله كان مفجعا لزملائه وأسرته ولكل من عرفه وعمل معه، لا سيما أنه كان مثالا يحتذى به في المهنية والتفاني والإخلاص في أداء واجبه الإنساني. 

وفي إطار تقدير الدولة لجهوده المخلصة، قرر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إطلاق اسم "الدكتور أبو الحسن رجب فكري" على الوحدة الصحية بقرية القناوية، مسقط رأسه، تكريما لعطائه الطبي وإنجازاته في خدمة المرضى، وإبقاءً لذكراه خالدة بين أبناء مجتمعه الذي خدمه بإخلاص.

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

ونعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الدكتور أبو الحسن رجب فكري حسن الطبيب بمحافظة قنا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 40 عاما، متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية هناك.

رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه

وأكدت النقابة أن رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه، وجددت تعازيها الصادقة لأسرة الفقيد الكريمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا دشنا المركزي دشنا قرية القناوية قنا محافظ قنا مستشفي دشنا المركزي مستشفي دشنا

مواد متعلقة

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

الأمن يكشف تفاصيل سير قائدي سيارات عكس الاتجاه بطريق "قنا - الأقصر" الغربي

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان مشروع تطوير كورنيش النيل بتكلفة 300 مليون جنيه

افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأشراف البحرية في قنا

الأكثر قراءة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

الكاف يكشف عن الفيديو الترويجي لمنتخب مصر: 7 بطولات محدش عملها غيرهم (فيديو)

مصدر أمني ينفي وجود استثناءات للضباط من الضرائب والرسوم في استصدار تراخيص السيارات

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads