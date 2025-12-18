الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان مشروع تطوير كورنيش النيل بتكلفة 300 مليون جنيه

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
18 حجم الخط

 تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٣٠٠ مليون جنيه. 

 وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والسياحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ ومكونات المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الواجهة النيلية وتحويلها إلى متنفس حضاري وترفيهي يليق بأهالي المحافظة وزائريها.

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحله المختلفة، حيث تم تقسيم الكورنيش إلى عدد من المناطق «Zones» لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، ويتضمن الكورنيش المطور منطقة المطاعم (Food Court) بمساحات متنوعة، ومنطقة ألعاب للأطفال (Kids Area). 

كما يضم عدد من الساحات والمناطق المفتوحة التي يتم فيها مجموعة من الأنشطة والحفلات الترفيهية فضلًا عن أماكن جلوس وبرجولات خشبية ومساحات خضراء، وأكشاك خشبية، ومرسى سياحي للسفن الكبيرة  وأماكن جلوس متنوعة،كما بضم الكورنيش ممشى معلق أعلى مياه النيل يتيح للزوار الاستمتاع بالمشهد الجمالي للنهر.

تفقد معرض الحرف اليدوية التراثية لتكتلات قنا

كما قامت وزيرة التنمية المحلية والمحافظ بتفقد معرض الحرف اليدوية التراثية لتكتلات قنا، المقام علي منطقة الكورنيش حيث يضم المعرض مجموعة من المنتجات المتميزة التي تعكس تراث قنا في حرف مثل الفركة والفخار والمنتجات الخشبية المصنعة من خشب السرسوع والعسل الأسود.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الحرفيين ودور التكتلات الاقتصادية في دعم التنمية المحلية وتمكين الحرفيين المحليين، ووجهت الدكتورة منال عوض بتقديم كل الدعم اللازم لبعض أصحاب الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة والذين شاركوا في المعرض للحفاظ عليها وتعزيز مكانتها وتوفير فرص عمل للعاملين في تلك الحرف.

رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

كما  أشادت الدكتورة منال عوض  بمستوى تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش  والتنسيق الحضاري والجمالي  له، مؤكدة أن تطوير الكورنيش يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم المقاصد السياحية للمحافظات.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل يُعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين المشهد الحضاري للمدينة، وتوفير متنفس ترفيهي آمن ومتكامل للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يراعي الهوية البصرية للمحافظة ويعظم الاستفادة من الواجهة  النيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا رنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كورنيش النيل وزيرة التنمية المحلية نائب محافظ قنا منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

منال عوض توجه بإعداد خطة لتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في أسيوط

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة

إزالة أدوار مخالفة لرخص البناء بالعجوزة والبدرشين بالجيزة

التنمية المحلية: إحالة 59 حالة مخالفة بالمحافظات للنيابات المختصة والشئون القانونية

انخفاض جديد بدرجات الحرارة فى هذا الموعد

التنمية المحلية: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد

التنمية المحلية: 32 مليار جنيه لتحسين جودة الخدمات بالصعيد

منال عوض: "الصحة والبيئة" شريكان في بناء منظومة تأمين صحي مستدام

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، حمد الله يحرز هدف المغرب الثالث في الأردن

نهائي كأس العرب، علي علوان يحرز هدف تعادل الأردن في شباك المغرب

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads