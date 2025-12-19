بـ "توليفة" شعبية جديدة، رضا البحراوي ينتهي من تسجيل أغنية "رأس السنة"

18 حجم الخط

انتهى الفنان رضا البحراوي من تسجيل أحدث أعماله الغنائية، المقرر طرحها خلال الساعات القليلة القادمة، لتكون هديته للجمهور بمناسبة احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

كواليس العمل الجديد

والأغنية تم تسجيلها في أحد استوديوهات الصوت الكبرى بالقاهرة، وتحمل الطابع "الدرامي الشعبي" الذي تميز به البحراوي، مع توزيع موسيقي عصري يستهدف "التريند" ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر طرح الأغنية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" تزامنًا مع انطلاق أولى حفلاته في ليلة رأس السنة.

البحراوي يرفع شعار "الالتزام"

وفي سياق متصل، أكد المقربون من البحراوي التزامه بكافة الضوابط التي أقرتها نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا، حيث استعد النجم الشعبي بـ "فرقة موسيقية كاملة" تضم أمهر العازفين، للظهور بالشكل الذي يليق باللوائح الجديدة التي تمنع الغناء بـ "الفلاشة".

ومن المقرر أن يحيي البحراوي سلسلة من السهرات الغنائية ما بين القاهرة والإسكندرية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة من قبل النقابة لضمان خروج الحفلات بمستوى فني وانضباطي عالٍ.

خريطة حفلات مزدحمة

ويأتي طرح الأغنية الجديدة في وقت يعيش فيه البحراوي حالة من النشاط الفني المكثف، خاصة بعد النجاحات الأخيرة التي حققها في تترات المسلسلات والأغاني السينمائية، مما يجعله أحد أكثر النجوم طلبًا في سهرات "الكريسماس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.