"ليلة الفن والحياة"، ساقية الصاوي تكشف أجندة احتفالاتها الاستثنائية لاستقبال 2026

18 حجم الخط

تستعد "ساقية الصاوي"، كعادتها دائمًا، لتكون الوجهة الثقافية والترفيهية الأبرز في ليلة رأس السنة.

أعلنت إدارة الساقية عن إنهاء تجهيزاتها اللوجستية والفنية لاستقبال عام 2026 ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة، الفن المستقل، والبهجة العائلية تحت شعار "ليلة الفن والحياة".



تجهيزات تقنية وفنية غير مسبوقة



شهدت قاعات الساقية (النهر، الحكمة، والكلمة) طفرة في التجهيزات التقنية لهذا العام، شملت تحديث أنظمة الإضاءة والصوت لتوفير تجربة بصرية وسمعية غامرة للحضور. كما تم تزيين الممرات والساحات بديكورات مبتكرة تمزج بين روح العام الجديد والهوية الثقافية المصرية، مع تخصيص "ركن للصور" (Photo Booth) بتصاميم تفاعلية تتيح للزوار توثيق لحظاتهم الأولى في العام الجديد.



برنامج فني يرضي كافة الأذواق



يتضمن المهرجان الاحتفالي هذا العام باقة متنوعة من العروض، أبرزها:

مسرح الساقية للعرائس: العرض المنتظر لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم، الذي يمنح العائلات فرصة استعادة زمن الفن الجميل في ليلة استثنائية.



موسيقى المستقلين: حفلات لفرق "الأندر جراوند" والفرق الشبابية الصاعدة التي تقدم مزيجًا من الروك، الجاز، والموسيقى الشرقية المعاصرة.





العروض الاستعراضية: فقرات فنية وتراثية تضفي أجواءً من الحيوية والبهجة في ساحات الساقية المفتوحة على النيل.



أجواء آمنة وعائلية



أكد المهندس محمد الصاوي، مؤسس الساقية، أن الاستعدادات لم تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل شملت خطة تنظيمية دقيقة لضمان انسيابية دخول الجمهور وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للزوار، مشيرًا إلى أن الساقية تظل "الملاذ الآمن" للأسر المصرية التي تبحث عن الفن الراقي والاحتفال المبهج بعيدًا عن صخب الأماكن التقليدية.



وأضاف: "نحن لا نقدم مجرد حفلات، بل نصنع ذاكرة جديدة لجمهورنا مع أولى دقائق العام الجديد، حيث يمتزج عبق النيل بسحر الإبداع."



تفتح الساقية أبوابها للجمهور من مختلف الأعمار، مع استمرار حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ومنافذ البيع بمقر الساقية بالزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.