الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أخطاء شائعة عند استخدام غسول الأنف للأطفال

غسل الأنف
غسل الأنف
18 حجم الخط

غسل الأنف من الإجراءات العلاجية التى تقوم بها الأمهات مع الأطفال الأقل من 3 سنوات لتنظيف الأنف من المخاط مايساعد الطفل على التنفس ويحمى من تجمع المخاط على الصدر.

وغسل الأنف يحمى الطفل من مخاطر عديدة ولكن يحب استخدامه بشكل صحيح حتى لا يأتى بنتائج عكسية تضر بصحة الطفل.

يقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن غسل الأنف للأطفال بالمحلول الملحي من أهم الخطوات اللي تساعد الطفل على التنفس الجيد، خاصة مع إصابته بنزلات البرد والانفلونزا والحساسية.

أخطاء شائعة عند غسل الأنف للأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أنه للأسف هناك أخطاء شائعة عند غسل الأنف للأطفال بالمحلول الملحي، يجب تجنبها حفاظا على صحة الطفل، منها:-

أخطاء شائعة عند غسل الأنف للأطفال 
أخطاء شائعة عند غسل الأنف للأطفال 
  • استخدام سرنجة أو ضغط قوي، فالضغط الشديد يمكن أن يؤلم الطفل أو يسبب دخول المحلول للأذن، لذا أن يكون الضغط خفيف وبهدوء.
  • غسل الأنف والطفل نائم على ضهره، وهذا يسبب كحة أو شرقة، ولتفادى ذلك يجب أن يكون الطفل مائل على الجنب أو راسه مائلة للأسفل قليلا.
  • استخدام مياه عادية بدلا من محلول ملحي، والمياه العادية يمكن ان تهيج الأنف، لذا استخدمي محلول ملحي جاهز أو مغلي ومبرد.
  • تكرار الغسل أكتر من اللازم، والإكثار يمكن أن يسبب جفاف وتهيج، لذا الأفضل غسل الأنف من 2 إلى 3 مرات يوميا كافى إلا إذا طلب الطبيب بأكثر من ذلك.
  • إجبار الطفل على غسل الأنف وهو يبكى ويقاوم، يجعل التجربة أصعب وخطرة، لذا يجب تهدئة الطفل أولا ثم إجراء غسل الأنف بهدوء.
  • الطفل الأول واعمليها بهدوء.
  • غسل الأنف وسيلة مساعدة وليس علاج بمفرده، وإذا كانت الأعراض مستمرة أو هناك ألم بالأذن يجب استشارة طبيب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل الأنف غسل الأنف للأطفال المحلول الملحي أخطاء شائعة عند غسل الأنف للأطفال صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

مواد متعلقة

علامات خطيرة إذا ظهرت على طفلك يجب عرضه فورا على الطبيب

3 مشروبات طبيعية تقوى مناعة طفلك وتقلل نزلات البرد

استشاري يحذر من غسيل الأنف المتكرر للطفل ويكشف مدى علاقته بالمخ

أعراض حساسية الأنف عند الأطفال وطرق التعامل معها

الأكثر قراءة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

البداية في يناير، بشائر الخير للموظفين خلال 2026

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads