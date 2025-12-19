أخطاء شائعة عند استخدام غسول الأنف للأطفال

18 حجم الخط

غسل الأنف من الإجراءات العلاجية التى تقوم بها الأمهات مع الأطفال الأقل من 3 سنوات لتنظيف الأنف من المخاط مايساعد الطفل على التنفس ويحمى من تجمع المخاط على الصدر.

وغسل الأنف يحمى الطفل من مخاطر عديدة ولكن يحب استخدامه بشكل صحيح حتى لا يأتى بنتائج عكسية تضر بصحة الطفل.

يقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن غسل الأنف للأطفال بالمحلول الملحي من أهم الخطوات اللي تساعد الطفل على التنفس الجيد، خاصة مع إصابته بنزلات البرد والانفلونزا والحساسية.

أخطاء شائعة عند غسل الأنف للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أنه للأسف هناك أخطاء شائعة عند غسل الأنف للأطفال بالمحلول الملحي، يجب تجنبها حفاظا على صحة الطفل، منها:-

استخدام سرنجة أو ضغط قوي، فالضغط الشديد يمكن أن يؤلم الطفل أو يسبب دخول المحلول للأذن، لذا أن يكون الضغط خفيف وبهدوء.

غسل الأنف والطفل نائم على ضهره، وهذا يسبب كحة أو شرقة، ولتفادى ذلك يجب أن يكون الطفل مائل على الجنب أو راسه مائلة للأسفل قليلا.

استخدام مياه عادية بدلا من محلول ملحي، والمياه العادية يمكن ان تهيج الأنف، لذا استخدمي محلول ملحي جاهز أو مغلي ومبرد.

تكرار الغسل أكتر من اللازم، والإكثار يمكن أن يسبب جفاف وتهيج، لذا الأفضل غسل الأنف من 2 إلى 3 مرات يوميا كافى إلا إذا طلب الطبيب بأكثر من ذلك.

إجبار الطفل على غسل الأنف وهو يبكى ويقاوم، يجعل التجربة أصعب وخطرة، لذا يجب تهدئة الطفل أولا ثم إجراء غسل الأنف بهدوء.

غسل الأنف وسيلة مساعدة وليس علاج بمفرده، وإذا كانت الأعراض مستمرة أو هناك ألم بالأذن يجب استشارة طبيب.

