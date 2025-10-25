محافظ الشرقية يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه في منيا القمح

أكد محافظ الشرقية حازم الأشموني، أن الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي تعمل على مدار الساعة للإسراع في الإنتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر ٤٥٠ مم بشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح، وعودة المياه إلي طبيعتها في أسرع وقت ممكن مشددًا على المتابعة اللحظية لما يتم على أرض الواقع لضمان سرعة إنجاز الأعمال.

مواطنو منيا القمح يشكرون المحافظ على سرعة الاستجابة

مُطمئنًا المواطنين بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل وقدم المواطنين الشكر للمحافظ وفريق العمل بمنيا القمح ومياه الشرقية، حيث ثمّن المواطنون سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لحل المشكلة في أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية سرعة إنهاء أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر ٤٥٠ مم بشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح وذلك التنسيق الفورى مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

فصل المياه عن عدد من المنازل

وعلى الفور تم فصل المياه عن عدد من المنازل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات في أسرع وقت ممكن والتشديد على سرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح وشفط تراكمات المياه من الشارع ورد الشيء لأصله وفتحه أمام حركة المارة والسيارات.

