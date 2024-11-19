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محافظ الشرقية: تكثيف الجهود لمراجعة غرف الصرف قبل موسم الأمطار

مراجعة بالوعات وغرف
مراجعة بالوعات وغرف الصرف، فيتو

 كلف المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة بالوعات الصرف الصحي وتنظيفها من الشوائب والأتربة، وذلك في إطار خطة استعدادات المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتأكد من عملها بشكل جيد، والمرور على محطات الصرف الصحى للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها والإطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية والاحتياطية ومواتير الشفط والرفع الموجودة بكل محطة صرف. 

 

تجهيز سيارات شفط الأمطار

 كما أكد ضرورة تجهيز سيارات لشفط مياه الأمطار من الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدا تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة.

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استمرارية المرور الميدانى على محطات الصرف 

 ووجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة باستمرارية المرور الميداني على محطات وغرف وبالوعات الصرف المتواجدة بنطاق كلا في عمله للتأكد من عملها بشكل جيد.

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بالوعات الصرف الصحى المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء تشكيل لجان مشتركة الصرف الصحي شركة مياه الشرب

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